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زراعة صمام أورطي لمريضة سبعينية بمركز القلب بالطائف

قسطرة نوعية على مستوى مراكز القلب

نجح الفريق الطبي بمركز أمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في إجراء عملية متقدمة لزراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة لمريضة بالعقد السابع من عمرها، كانت تعاني ضيقًا شديدًا في الصمام الأورطي عند مراجعتها للمستشفى.

وفي التفاصيل، فإن المريضة راجعت المستشفى وتم تنويمها بقسم العناية القلبية المركزة نتيجة إصابتها بنوبات من صعوبة التنفس الشديدة، وقد باشر الفريق الطبي بمركز القلب الحالة وتم تقييمها ووضع الخطة العلاجية التي تضمنت زراعة صمام أورطي للمريضة، في إجراء يعد متقدمًا على مستوى المراكز التخصصية بالمنطقة، والعالم في قسطرة القلب حيث تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح وحالة المريضة مستقرة.

وتأتي هذه العمليات والإجراءات النوعية التخصصية في مجال القسطرة القلبية بمركز القلب بتخصصي الطائف، ضمن خطوات تطويرية مستمرة لرفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات، وإيجاد رعاية طبية تخصصية في مجالات صحية نادرة ونوعية يحتاج إليها المريض.

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زراعة صمام أورطي لمريضة سبعينية بمركز القلب بالطائف
سبق

نجح الفريق الطبي بمركز أمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في إجراء عملية متقدمة لزراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة لمريضة بالعقد السابع من عمرها، كانت تعاني ضيقًا شديدًا في الصمام الأورطي عند مراجعتها للمستشفى.

وفي التفاصيل، فإن المريضة راجعت المستشفى وتم تنويمها بقسم العناية القلبية المركزة نتيجة إصابتها بنوبات من صعوبة التنفس الشديدة، وقد باشر الفريق الطبي بمركز القلب الحالة وتم تقييمها ووضع الخطة العلاجية التي تضمنت زراعة صمام أورطي للمريضة، في إجراء يعد متقدمًا على مستوى المراكز التخصصية بالمنطقة، والعالم في قسطرة القلب حيث تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح وحالة المريضة مستقرة.

وتأتي هذه العمليات والإجراءات النوعية التخصصية في مجال القسطرة القلبية بمركز القلب بتخصصي الطائف، ضمن خطوات تطويرية مستمرة لرفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات، وإيجاد رعاية طبية تخصصية في مجالات صحية نادرة ونوعية يحتاج إليها المريض.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
10:12 PM

زراعة صمام أورطي لمريضة سبعينية بمركز القلب بالطائف

قسطرة نوعية على مستوى مراكز القلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجح الفريق الطبي بمركز أمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في إجراء عملية متقدمة لزراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة لمريضة بالعقد السابع من عمرها، كانت تعاني ضيقًا شديدًا في الصمام الأورطي عند مراجعتها للمستشفى.

وفي التفاصيل، فإن المريضة راجعت المستشفى وتم تنويمها بقسم العناية القلبية المركزة نتيجة إصابتها بنوبات من صعوبة التنفس الشديدة، وقد باشر الفريق الطبي بمركز القلب الحالة وتم تقييمها ووضع الخطة العلاجية التي تضمنت زراعة صمام أورطي للمريضة، في إجراء يعد متقدمًا على مستوى المراكز التخصصية بالمنطقة، والعالم في قسطرة القلب حيث تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح وحالة المريضة مستقرة.

وتأتي هذه العمليات والإجراءات النوعية التخصصية في مجال القسطرة القلبية بمركز القلب بتخصصي الطائف، ضمن خطوات تطويرية مستمرة لرفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات، وإيجاد رعاية طبية تخصصية في مجالات صحية نادرة ونوعية يحتاج إليها المريض.

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