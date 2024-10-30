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جوجل تخطط لإطلاق الجيل الثاني من معالجاتها الخاصة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تخطط لإطلاق الجيل الثاني من معالجاتها الخاصة "تينسور إس أو سي".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "جوجل" يبدو أنها أدركت نجاح معالجاتها الخاصة "تينسور" المزودة بهواتف "بيكسل 6"، لذلك تخطط لإطلاق الجيل الثاني من المعالج.

ومن المتوقع أن تزود جوجل تلك المعالجات في هواتف "بيكسل 7" التي تجهزها، والمتوقع أن تكون أكثر قدرة وقوة.

ومن المتوقع أن تكون المعالجات الجديدة من "تينسور" أكثر قدرة للمحافظة على البطارية، خاصة أنها ستكون بمنظومة الشريحة الواحدة فقط.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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جوجل تخطط لإطلاق الجيل الثاني من معالجاتها الخاصة
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تخطط لإطلاق الجيل الثاني من معالجاتها الخاصة "تينسور إس أو سي".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "جوجل" يبدو أنها أدركت نجاح معالجاتها الخاصة "تينسور" المزودة بهواتف "بيكسل 6"، لذلك تخطط لإطلاق الجيل الثاني من المعالج.

ومن المتوقع أن تزود جوجل تلك المعالجات في هواتف "بيكسل 7" التي تجهزها، والمتوقع أن تكون أكثر قدرة وقوة.

ومن المتوقع أن تكون المعالجات الجديدة من "تينسور" أكثر قدرة للمحافظة على البطارية، خاصة أنها ستكون بمنظومة الشريحة الواحدة فقط.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
11:33 AM

جوجل تخطط لإطلاق الجيل الثاني من معالجاتها الخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تخطط لإطلاق الجيل الثاني من معالجاتها الخاصة "تينسور إس أو سي".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "جوجل" يبدو أنها أدركت نجاح معالجاتها الخاصة "تينسور" المزودة بهواتف "بيكسل 6"، لذلك تخطط لإطلاق الجيل الثاني من المعالج.

ومن المتوقع أن تزود جوجل تلك المعالجات في هواتف "بيكسل 7" التي تجهزها، والمتوقع أن تكون أكثر قدرة وقوة.

ومن المتوقع أن تكون المعالجات الجديدة من "تينسور" أكثر قدرة للمحافظة على البطارية، خاصة أنها ستكون بمنظومة الشريحة الواحدة فقط.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,821
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,851
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38 مليار ..

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