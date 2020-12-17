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الجامعة الإلكترونية ترفع جاهزية الخريجين لوظائف المستقبل

بالتعاون مع "هواوي" لتأهيل الكوادر الوطنية

وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة، لوضع برنامج مشترك لتنمية المواهب، فيما يتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك، برعاية وحضور رئيسة الجامعة، الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.

ويعمل الطرفان، بموجب الاتفاق، على وضع برامج تدريبية لنقل تقنية المعلومات والاتصالات إلى طلاب الجامعة من خلال برامج أكاديمية هواوي المعتمدة لتقنية المعلومات والشبكات.

ووقع من جانب الجامعة السعودية الإلكترونية، عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله البشر، ومن جانب شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة، مدير الموارد البشرية، فيصل بن عياد العتيبي.

ويتعين على هواوي تقديم وتنفيذ برامج التدريب واعتماد المحتويات للجامعة السعودية الإلكترونية من خلال أكاديمية هواوي آي سي تي (ICT)، والترويج لـلجامعة السعودية الإلكترونية على أنها أكاديمية هواوي آي سي تي (ICT)، ولطلابها لبرامج أكاديمية هواوي آي سي تي (ICT)، حسب إمكانيات وقدرات الجامعة.

وتقدم "هواوي" التدريب المجاني لثمانية مدرسين (ذكور وإناث) بحد أدنى، ضمن برنامج تدريب المدرسين (TTT) في عدد من الدورات التدريبية المعتمدة، وإجراء امتحان هواوي للمدربين المعتمدين (HCIA) مجانًا، بعد إكمالهم برنامج تدريب المدرسين (TTT) واعتمادهم كمدربين لأكاديمية هواوي، وتفوض هواوي الجامعة السعودية الإلكترونية باستخدام أداة هواوي لأغراض تدريب طلبتها طوال فترة صلاحية مذكرة التفاهم ضمن برنامج تدريب هواوي آي سي تي (ICT).

ويتعين على الجامعة السعودية الإلكترونية، أن يقوم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات المدربين المعتمدين من الأكاديمية بتدريب طلبة الجامعة في المجالات المختارة.

وتروج الجامعة للبرامج المقدمة للطلبة والمعتمدة لدى الأكاديمية في قطاع صناعة تقنية الاتصالات والمعلومات في المملكة العربية السعودية، والعمل مع هواوي، لتطوير جداول التدريب التي تلبي احتياجات الطلبة، بتأهيل 100 طالب، كحد أدنى ضمن برامج أكاديمية هواوي آي سي تي (ICT) في كل سنة دراسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجامعة الإلكترونية ترفع جاهزية الخريجين لوظائف المستقبل
سبق

وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة، لوضع برنامج مشترك لتنمية المواهب، فيما يتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك، برعاية وحضور رئيسة الجامعة، الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.

ويعمل الطرفان، بموجب الاتفاق، على وضع برامج تدريبية لنقل تقنية المعلومات والاتصالات إلى طلاب الجامعة من خلال برامج أكاديمية هواوي المعتمدة لتقنية المعلومات والشبكات.

ووقع من جانب الجامعة السعودية الإلكترونية، عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله البشر، ومن جانب شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة، مدير الموارد البشرية، فيصل بن عياد العتيبي.

ويتعين على هواوي تقديم وتنفيذ برامج التدريب واعتماد المحتويات للجامعة السعودية الإلكترونية من خلال أكاديمية هواوي آي سي تي (ICT)، والترويج لـلجامعة السعودية الإلكترونية على أنها أكاديمية هواوي آي سي تي (ICT)، ولطلابها لبرامج أكاديمية هواوي آي سي تي (ICT)، حسب إمكانيات وقدرات الجامعة.

وتقدم "هواوي" التدريب المجاني لثمانية مدرسين (ذكور وإناث) بحد أدنى، ضمن برنامج تدريب المدرسين (TTT) في عدد من الدورات التدريبية المعتمدة، وإجراء امتحان هواوي للمدربين المعتمدين (HCIA) مجانًا، بعد إكمالهم برنامج تدريب المدرسين (TTT) واعتمادهم كمدربين لأكاديمية هواوي، وتفوض هواوي الجامعة السعودية الإلكترونية باستخدام أداة هواوي لأغراض تدريب طلبتها طوال فترة صلاحية مذكرة التفاهم ضمن برنامج تدريب هواوي آي سي تي (ICT).

ويتعين على الجامعة السعودية الإلكترونية، أن يقوم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات المدربين المعتمدين من الأكاديمية بتدريب طلبة الجامعة في المجالات المختارة.

وتروج الجامعة للبرامج المقدمة للطلبة والمعتمدة لدى الأكاديمية في قطاع صناعة تقنية الاتصالات والمعلومات في المملكة العربية السعودية، والعمل مع هواوي، لتطوير جداول التدريب التي تلبي احتياجات الطلبة، بتأهيل 100 طالب، كحد أدنى ضمن برامج أكاديمية هواوي آي سي تي (ICT) في كل سنة دراسية.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
06:47 PM

الجامعة الإلكترونية ترفع جاهزية الخريجين لوظائف المستقبل

بالتعاون مع "هواوي" لتأهيل الكوادر الوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة، لوضع برنامج مشترك لتنمية المواهب، فيما يتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك، برعاية وحضور رئيسة الجامعة، الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.

ويعمل الطرفان، بموجب الاتفاق، على وضع برامج تدريبية لنقل تقنية المعلومات والاتصالات إلى طلاب الجامعة من خلال برامج أكاديمية هواوي المعتمدة لتقنية المعلومات والشبكات.

ووقع من جانب الجامعة السعودية الإلكترونية، عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله البشر، ومن جانب شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة، مدير الموارد البشرية، فيصل بن عياد العتيبي.

ويتعين على هواوي تقديم وتنفيذ برامج التدريب واعتماد المحتويات للجامعة السعودية الإلكترونية من خلال أكاديمية هواوي آي سي تي (ICT)، والترويج لـلجامعة السعودية الإلكترونية على أنها أكاديمية هواوي آي سي تي (ICT)، ولطلابها لبرامج أكاديمية هواوي آي سي تي (ICT)، حسب إمكانيات وقدرات الجامعة.

وتقدم "هواوي" التدريب المجاني لثمانية مدرسين (ذكور وإناث) بحد أدنى، ضمن برنامج تدريب المدرسين (TTT) في عدد من الدورات التدريبية المعتمدة، وإجراء امتحان هواوي للمدربين المعتمدين (HCIA) مجانًا، بعد إكمالهم برنامج تدريب المدرسين (TTT) واعتمادهم كمدربين لأكاديمية هواوي، وتفوض هواوي الجامعة السعودية الإلكترونية باستخدام أداة هواوي لأغراض تدريب طلبتها طوال فترة صلاحية مذكرة التفاهم ضمن برنامج تدريب هواوي آي سي تي (ICT).

ويتعين على الجامعة السعودية الإلكترونية، أن يقوم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات المدربين المعتمدين من الأكاديمية بتدريب طلبة الجامعة في المجالات المختارة.

وتروج الجامعة للبرامج المقدمة للطلبة والمعتمدة لدى الأكاديمية في قطاع صناعة تقنية الاتصالات والمعلومات في المملكة العربية السعودية، والعمل مع هواوي، لتطوير جداول التدريب التي تلبي احتياجات الطلبة، بتأهيل 100 طالب، كحد أدنى ضمن برامج أكاديمية هواوي آي سي تي (ICT) في كل سنة دراسية.

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