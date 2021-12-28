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جدة تجهز 4 منتخبات .. تأهبًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد اللاعبون الأفارقة للمشاركة مع منتخبات بلادهم لخوض غمار منافسات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 في نسختها الـ 33 بالكاميرون والتي تنطلق 9 يناير 2022 وتستمر حتى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبًا يتنافسون في 6 مجموعات.

وتستضيف المملكة العربية السعودية الاستعدادات النهائية لأربعة منتخبات مشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها الكاميرون.

ومن المقرر أن تحتضن جدة معسكرات منتخبات ساحل العاج، مالي، مالاوي وجزر القمر، والتي ستشهد مباريات ودية للمنتخبات المذكورة استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ويأتي اختيار المملكة من جانب المنتخبات الأربعة لإقامة المعسكر النهائي قبل البطولة الإفريقية كجزءٍ من مذكرات التفاهم التي وقعها الاتحاد السعودي مع اتحادات الكرة في الدول الأربع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جدة تجهز 4 منتخبات .. تأهبًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية
سبق

يستعد اللاعبون الأفارقة للمشاركة مع منتخبات بلادهم لخوض غمار منافسات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 في نسختها الـ 33 بالكاميرون والتي تنطلق 9 يناير 2022 وتستمر حتى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبًا يتنافسون في 6 مجموعات.

وتستضيف المملكة العربية السعودية الاستعدادات النهائية لأربعة منتخبات مشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها الكاميرون.

ومن المقرر أن تحتضن جدة معسكرات منتخبات ساحل العاج، مالي، مالاوي وجزر القمر، والتي ستشهد مباريات ودية للمنتخبات المذكورة استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ويأتي اختيار المملكة من جانب المنتخبات الأربعة لإقامة المعسكر النهائي قبل البطولة الإفريقية كجزءٍ من مذكرات التفاهم التي وقعها الاتحاد السعودي مع اتحادات الكرة في الدول الأربع.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:53 PM

جدة تجهز 4 منتخبات .. تأهبًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يستعد اللاعبون الأفارقة للمشاركة مع منتخبات بلادهم لخوض غمار منافسات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 في نسختها الـ 33 بالكاميرون والتي تنطلق 9 يناير 2022 وتستمر حتى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبًا يتنافسون في 6 مجموعات.

وتستضيف المملكة العربية السعودية الاستعدادات النهائية لأربعة منتخبات مشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها الكاميرون.

ومن المقرر أن تحتضن جدة معسكرات منتخبات ساحل العاج، مالي، مالاوي وجزر القمر، والتي ستشهد مباريات ودية للمنتخبات المذكورة استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ويأتي اختيار المملكة من جانب المنتخبات الأربعة لإقامة المعسكر النهائي قبل البطولة الإفريقية كجزءٍ من مذكرات التفاهم التي وقعها الاتحاد السعودي مع اتحادات الكرة في الدول الأربع.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,990
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,051
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,616
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2.5 مليار ..

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