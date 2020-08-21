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"التجارة" تستدعي 601 مركبة "Navara".. خلل قد ينتهي بإصابة خطيرة

دعت إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لإصلاحها

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، عن استدعاء 601 مركبة "نيسان" "Navara" موديل 2015.

وأوضحت أن الاستدعاء بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة قد تتسبب في إصابة خطيرة.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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"التجارة" تستدعي 601 مركبة "Navara".. خلل قد ينتهي بإصابة خطيرة
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، عن استدعاء 601 مركبة "نيسان" "Navara" موديل 2015.

وأوضحت أن الاستدعاء بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة قد تتسبب في إصابة خطيرة.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
12:38 PM

"التجارة" تستدعي 601 مركبة "Navara".. خلل قد ينتهي بإصابة خطيرة

دعت إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لإصلاحها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، عن استدعاء 601 مركبة "نيسان" "Navara" موديل 2015.

وأوضحت أن الاستدعاء بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة قد تتسبب في إصابة خطيرة.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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