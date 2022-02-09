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أمين الشرقية يصدر 18 قراراً لتطوير منظومة العمل البلدي بأمانة المنطقة

لدعم عجلة التنمية البلدية وتجديد روح العمل وتبادل الخبرات وتطوير الإجراءات

ضمن إستراتيجية امانة الشرقية للاستفادة من الكوادر السعودية الشابة لتطوير منظومة العمل البلدي والإداري للأمانة والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة، أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عدداً من القرارات الجديدة بتكليف عددٍ من المناصب الادارية المهمة في الأمانة والبلديات التي جاءت على النحو التالي:

1 – المهندس/ محمد بن عبدالمحسن الحسيني، وكيل الأمين لشؤون البلديات.

2- الأستاذ/ محمود بن حسن الرتوعي، وكيل الأمين للخدمات.

3-المهندس/ صالح بن محمد القرني، رئيس بلدية محافظة القطيف.

4-المهندس/ نايف بن فيصل الدويش، مستشار بمكتب الأمين.

5-المهندس/ فارس بن محمد العريج، رئيس بلدية محافظة الجبيل.

6-المهندس/متعب بن ظاهر الحسيني، وكيل الأمين المساعد للتخطيط العمراني بوكالة التعمير والمشاريع.

7-المهندس/بادي بن فهيد القحطاني، رئيس بلدية محافظة بقيق.

8-المهندس/فايز بن سرحان الشمري، رئيس بلدية غرب الدمام.

9-المهندس/حاتم بن سعد الغامدي، رئيس بلدية وسط الدمام.

10-المهندس/محمد بن جاسم الجاسم، رئيس بلدية محافظة رأس تنورة.

11-المهندس/ مشعل بن الحميدي الحربي، رئيس بلدية محافظة الخبر.

12-الأستاذ/ماجد بن عبد الله العفيصان، مدير عام مكتب الأمين.

13-المهندس/فهد بن سعود الدلبحي، مدير عام إدارة هندسة النقل والمرور بوكالة التعمير والمشاريع.

14-المهندس/فيصل بن عبد الهادي القحطاني، رئيس بلدية الظهران.

15-المهندس/محمد بن عبد الله المطيري، رئيس بلدية عين دار.

16-المهندس/فهد نادر العتيبي، رئيس بلدية اللهابة.

17-الأستاذ/عبد المنعم بن إبراهيم الذرمان، مساعد مدير عام مكتب الأمين.

18-الأستاذ/سعيد بن علي المشجري، مدير إدارة الاستجابة السريعة.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، في بيان صحافي، أن قرارات التكليف التي أصدرها الأمين تهدف إلى منح الكفاءات السعودية الشابة فرصة لإحداث تغيير إيجابي من خلال العمل الذي يؤدونه. وبصفة خاصة تطوير وتصعيد الكفاءات من الكوادر الوطنية والدفع بها للارتقاء بالعمل البلدي وفق رؤية ٢٠٣٠، إذ عملت الأمانة خلال الفترة الماضية على إعداد كثير من القيادات الشابة السعودية من أصحاب المؤهلات العملية والعلمية عبر انخراطهم في عديد من الوظائف المتنوعة بهدف إكسابهم الخبرة الكافية بغرض تأهيلهم لشغل مناصب قيادية للاستفادة من أفكارهم وخبراتهم ومؤهلاتهم في تطوير منظومة العمل الإدارية في الامانة مما يسهم في الارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لكافة المستفيدين.

وأعرب المكلَّفون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على هذه الثقة، متمنين أن يكونوا عند حُسن الظن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو الارتقاء بالقطاع البلدي، وتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات هذا القطاع الحيوي، سائلين الله -عزّ وجلّ- أن يعينهم على هذه الثقة لخدمة الوطن.

يذكر أن هذه القرارات لدعم عجلة التنمية البلدية وتجديد روح العمل وتبادل الخبرات، وتطوير إجراءات وأساليب العمل بالأمانة والبلديات التابعة لها، مما سينعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة الإدارات والبلديات التابعة والمرتبطة.

أمين المنطقة الشرقية فهد الجبير الدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين الشرقية يصدر 18 قراراً لتطوير منظومة العمل البلدي بأمانة المنطقة
سبق

ضمن إستراتيجية امانة الشرقية للاستفادة من الكوادر السعودية الشابة لتطوير منظومة العمل البلدي والإداري للأمانة والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة، أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عدداً من القرارات الجديدة بتكليف عددٍ من المناصب الادارية المهمة في الأمانة والبلديات التي جاءت على النحو التالي:

1 – المهندس/ محمد بن عبدالمحسن الحسيني، وكيل الأمين لشؤون البلديات.

2- الأستاذ/ محمود بن حسن الرتوعي، وكيل الأمين للخدمات.

3-المهندس/ صالح بن محمد القرني، رئيس بلدية محافظة القطيف.

4-المهندس/ نايف بن فيصل الدويش، مستشار بمكتب الأمين.

5-المهندس/ فارس بن محمد العريج، رئيس بلدية محافظة الجبيل.

6-المهندس/متعب بن ظاهر الحسيني، وكيل الأمين المساعد للتخطيط العمراني بوكالة التعمير والمشاريع.

7-المهندس/بادي بن فهيد القحطاني، رئيس بلدية محافظة بقيق.

8-المهندس/فايز بن سرحان الشمري، رئيس بلدية غرب الدمام.

9-المهندس/حاتم بن سعد الغامدي، رئيس بلدية وسط الدمام.

10-المهندس/محمد بن جاسم الجاسم، رئيس بلدية محافظة رأس تنورة.

11-المهندس/ مشعل بن الحميدي الحربي، رئيس بلدية محافظة الخبر.

12-الأستاذ/ماجد بن عبد الله العفيصان، مدير عام مكتب الأمين.

13-المهندس/فهد بن سعود الدلبحي، مدير عام إدارة هندسة النقل والمرور بوكالة التعمير والمشاريع.

14-المهندس/فيصل بن عبد الهادي القحطاني، رئيس بلدية الظهران.

15-المهندس/محمد بن عبد الله المطيري، رئيس بلدية عين دار.

16-المهندس/فهد نادر العتيبي، رئيس بلدية اللهابة.

17-الأستاذ/عبد المنعم بن إبراهيم الذرمان، مساعد مدير عام مكتب الأمين.

18-الأستاذ/سعيد بن علي المشجري، مدير إدارة الاستجابة السريعة.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، في بيان صحافي، أن قرارات التكليف التي أصدرها الأمين تهدف إلى منح الكفاءات السعودية الشابة فرصة لإحداث تغيير إيجابي من خلال العمل الذي يؤدونه. وبصفة خاصة تطوير وتصعيد الكفاءات من الكوادر الوطنية والدفع بها للارتقاء بالعمل البلدي وفق رؤية ٢٠٣٠، إذ عملت الأمانة خلال الفترة الماضية على إعداد كثير من القيادات الشابة السعودية من أصحاب المؤهلات العملية والعلمية عبر انخراطهم في عديد من الوظائف المتنوعة بهدف إكسابهم الخبرة الكافية بغرض تأهيلهم لشغل مناصب قيادية للاستفادة من أفكارهم وخبراتهم ومؤهلاتهم في تطوير منظومة العمل الإدارية في الامانة مما يسهم في الارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لكافة المستفيدين.

وأعرب المكلَّفون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على هذه الثقة، متمنين أن يكونوا عند حُسن الظن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو الارتقاء بالقطاع البلدي، وتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات هذا القطاع الحيوي، سائلين الله -عزّ وجلّ- أن يعينهم على هذه الثقة لخدمة الوطن.

يذكر أن هذه القرارات لدعم عجلة التنمية البلدية وتجديد روح العمل وتبادل الخبرات، وتطوير إجراءات وأساليب العمل بالأمانة والبلديات التابعة لها، مما سينعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة الإدارات والبلديات التابعة والمرتبطة.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
12:07 PM

أمين الشرقية يصدر 18 قراراً لتطوير منظومة العمل البلدي بأمانة المنطقة

لدعم عجلة التنمية البلدية وتجديد روح العمل وتبادل الخبرات وتطوير الإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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ضمن إستراتيجية امانة الشرقية للاستفادة من الكوادر السعودية الشابة لتطوير منظومة العمل البلدي والإداري للأمانة والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة، أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عدداً من القرارات الجديدة بتكليف عددٍ من المناصب الادارية المهمة في الأمانة والبلديات التي جاءت على النحو التالي:

1 – المهندس/ محمد بن عبدالمحسن الحسيني، وكيل الأمين لشؤون البلديات.

2- الأستاذ/ محمود بن حسن الرتوعي، وكيل الأمين للخدمات.

3-المهندس/ صالح بن محمد القرني، رئيس بلدية محافظة القطيف.

4-المهندس/ نايف بن فيصل الدويش، مستشار بمكتب الأمين.

5-المهندس/ فارس بن محمد العريج، رئيس بلدية محافظة الجبيل.

6-المهندس/متعب بن ظاهر الحسيني، وكيل الأمين المساعد للتخطيط العمراني بوكالة التعمير والمشاريع.

7-المهندس/بادي بن فهيد القحطاني، رئيس بلدية محافظة بقيق.

8-المهندس/فايز بن سرحان الشمري، رئيس بلدية غرب الدمام.

9-المهندس/حاتم بن سعد الغامدي، رئيس بلدية وسط الدمام.

10-المهندس/محمد بن جاسم الجاسم، رئيس بلدية محافظة رأس تنورة.

11-المهندس/ مشعل بن الحميدي الحربي، رئيس بلدية محافظة الخبر.

12-الأستاذ/ماجد بن عبد الله العفيصان، مدير عام مكتب الأمين.

13-المهندس/فهد بن سعود الدلبحي، مدير عام إدارة هندسة النقل والمرور بوكالة التعمير والمشاريع.

14-المهندس/فيصل بن عبد الهادي القحطاني، رئيس بلدية الظهران.

15-المهندس/محمد بن عبد الله المطيري، رئيس بلدية عين دار.

16-المهندس/فهد نادر العتيبي، رئيس بلدية اللهابة.

17-الأستاذ/عبد المنعم بن إبراهيم الذرمان، مساعد مدير عام مكتب الأمين.

18-الأستاذ/سعيد بن علي المشجري، مدير إدارة الاستجابة السريعة.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، في بيان صحافي، أن قرارات التكليف التي أصدرها الأمين تهدف إلى منح الكفاءات السعودية الشابة فرصة لإحداث تغيير إيجابي من خلال العمل الذي يؤدونه. وبصفة خاصة تطوير وتصعيد الكفاءات من الكوادر الوطنية والدفع بها للارتقاء بالعمل البلدي وفق رؤية ٢٠٣٠، إذ عملت الأمانة خلال الفترة الماضية على إعداد كثير من القيادات الشابة السعودية من أصحاب المؤهلات العملية والعلمية عبر انخراطهم في عديد من الوظائف المتنوعة بهدف إكسابهم الخبرة الكافية بغرض تأهيلهم لشغل مناصب قيادية للاستفادة من أفكارهم وخبراتهم ومؤهلاتهم في تطوير منظومة العمل الإدارية في الامانة مما يسهم في الارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لكافة المستفيدين.

وأعرب المكلَّفون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على هذه الثقة، متمنين أن يكونوا عند حُسن الظن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو الارتقاء بالقطاع البلدي، وتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات هذا القطاع الحيوي، سائلين الله -عزّ وجلّ- أن يعينهم على هذه الثقة لخدمة الوطن.

يذكر أن هذه القرارات لدعم عجلة التنمية البلدية وتجديد روح العمل وتبادل الخبرات، وتطوير إجراءات وأساليب العمل بالأمانة والبلديات التابعة لها، مما سينعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة الإدارات والبلديات التابعة والمرتبطة.

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