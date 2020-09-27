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"تخصصي جدة" يحتفل باليوم الوطني الـ91

وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية

احتفلت إدارة ومنسوبو مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مؤسسة عامة -جدة- باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، بمشاركة الدكتور ناصر عبدالله مهدي المدير العام للمستشفى والموظفين والمرضى والمراجعين وزوار المستشفى، في أجواء فرحة بهذا اليوم العزيز على قلوب الجميع.

تجدر الإشارة إلى حضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والطواقم الطبية و التمريضية في المستشفى مرددين الأهازيج الوطنية، حاملين أعلام التوحيد وشعار اليوم الوطني (هي لنا دار) وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة.

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"تخصصي جدة" يحتفل باليوم الوطني الـ91
سبق

احتفلت إدارة ومنسوبو مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مؤسسة عامة -جدة- باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، بمشاركة الدكتور ناصر عبدالله مهدي المدير العام للمستشفى والموظفين والمرضى والمراجعين وزوار المستشفى، في أجواء فرحة بهذا اليوم العزيز على قلوب الجميع.

تجدر الإشارة إلى حضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والطواقم الطبية و التمريضية في المستشفى مرددين الأهازيج الوطنية، حاملين أعلام التوحيد وشعار اليوم الوطني (هي لنا دار) وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
09:49 PM

"تخصصي جدة" يحتفل باليوم الوطني الـ91

وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفلت إدارة ومنسوبو مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مؤسسة عامة -جدة- باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، بمشاركة الدكتور ناصر عبدالله مهدي المدير العام للمستشفى والموظفين والمرضى والمراجعين وزوار المستشفى، في أجواء فرحة بهذا اليوم العزيز على قلوب الجميع.

تجدر الإشارة إلى حضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والطواقم الطبية و التمريضية في المستشفى مرددين الأهازيج الوطنية، حاملين أعلام التوحيد وشعار اليوم الوطني (هي لنا دار) وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة.

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