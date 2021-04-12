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أمريكا و"النقد الدولي" يدعوان لتخفيف ديون السودان

أكدا أنه أحرز تقدمًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية

دعت أمريكا وصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكدين أن الخرطوم أحرزت تقدمًا في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.

ونظّم نائب وزارة الخزانة الأمريكية آندي بوكول مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث لقاء في الفضاء الافتراضي مع ممثلين من أكثرمن 20 دولة ومن نادي باريس صباح اليوم.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أوردته "فرانس 24" أن الهدف هو الدفع بجهود السودان للحصول على تخفيف للديون بموجب المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وقدّمت الولايات المتحدة في نهاية مارس الماضي مساعدات قيمتها 1.15 مليار دولار للسودان لمساعدته على سداد ديونه للبنك الدولي.

وقدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ديون السودان بنحو 8.49 مليار دولار في نهاية عام 2019.

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أمريكا و"النقد الدولي" يدعوان لتخفيف ديون السودان
سبق

دعت أمريكا وصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكدين أن الخرطوم أحرزت تقدمًا في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.

ونظّم نائب وزارة الخزانة الأمريكية آندي بوكول مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث لقاء في الفضاء الافتراضي مع ممثلين من أكثرمن 20 دولة ومن نادي باريس صباح اليوم.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أوردته "فرانس 24" أن الهدف هو الدفع بجهود السودان للحصول على تخفيف للديون بموجب المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وقدّمت الولايات المتحدة في نهاية مارس الماضي مساعدات قيمتها 1.15 مليار دولار للسودان لمساعدته على سداد ديونه للبنك الدولي.

وقدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ديون السودان بنحو 8.49 مليار دولار في نهاية عام 2019.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
09:29 PM

أمريكا و"النقد الدولي" يدعوان لتخفيف ديون السودان

أكدا أنه أحرز تقدمًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت أمريكا وصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكدين أن الخرطوم أحرزت تقدمًا في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.

ونظّم نائب وزارة الخزانة الأمريكية آندي بوكول مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث لقاء في الفضاء الافتراضي مع ممثلين من أكثرمن 20 دولة ومن نادي باريس صباح اليوم.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أوردته "فرانس 24" أن الهدف هو الدفع بجهود السودان للحصول على تخفيف للديون بموجب المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وقدّمت الولايات المتحدة في نهاية مارس الماضي مساعدات قيمتها 1.15 مليار دولار للسودان لمساعدته على سداد ديونه للبنك الدولي.

وقدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ديون السودان بنحو 8.49 مليار دولار في نهاية عام 2019.

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