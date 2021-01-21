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8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب وأتربة مثارة وارتفاع بالأمواج

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف والباحة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة القريات وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس. وكذلك رياح نشطة وأتربة مثارة على العويقلية ورفحاء حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز الباحة بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرسي وفرعة غامد الزناد وبني حسن وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 090.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الخميس. كما تشهد المنطقة ارتفاعًا في الأمواج، ونشاطًا بالرياح السطحية، وتشمل الجبيل والدمام ورأس تنورة والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العيص وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الخميس. وكذلك ارتفاع الأمواج بينبع حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

وتشهد مكة المكرمة رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الخميس، وتستمر على الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص وعرفات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا بالرياح السطحية. وتشمل الحالة جازان وفرسان حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس، وتستمر على فيفاء حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.


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8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب وأتربة مثارة وارتفاع بالأمواج
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف والباحة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة القريات وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس. وكذلك رياح نشطة وأتربة مثارة على العويقلية ورفحاء حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز الباحة بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرسي وفرعة غامد الزناد وبني حسن وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 090.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الخميس. كما تشهد المنطقة ارتفاعًا في الأمواج، ونشاطًا بالرياح السطحية، وتشمل الجبيل والدمام ورأس تنورة والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العيص وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الخميس. وكذلك ارتفاع الأمواج بينبع حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

وتشهد مكة المكرمة رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الخميس، وتستمر على الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص وعرفات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا بالرياح السطحية. وتشمل الحالة جازان وفرسان حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس، وتستمر على فيفاء حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.


21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
01:55 AM

8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب وأتربة مثارة وارتفاع بالأمواج

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف والباحة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة القريات وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس. وكذلك رياح نشطة وأتربة مثارة على العويقلية ورفحاء حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز الباحة بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرسي وفرعة غامد الزناد وبني حسن وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 090.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الخميس. كما تشهد المنطقة ارتفاعًا في الأمواج، ونشاطًا بالرياح السطحية، وتشمل الجبيل والدمام ورأس تنورة والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العيص وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الخميس. وكذلك ارتفاع الأمواج بينبع حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

وتشهد مكة المكرمة رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الخميس، وتستمر على الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص وعرفات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا بالرياح السطحية. وتشمل الحالة جازان وفرسان حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس، وتستمر على فيفاء حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.


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