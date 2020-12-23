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مدير "هدف" يؤكد تقديم الدعم اللازم للكوادر الوطنية

خلال زيارته لأحد مصانع الأغذية في مدينة حائل

زار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تركي الجعويني، وعدد من قيادات الصندوق، اليوم، مصنع ستار للأغذية في مدينة حائل، حيث كان في استقبالهم مدير المصنع ماجد الدلالي.

واطلع "الجعويني"، خلال الزيارة، على خطوط الإنتاج في المصنع وسير العمل، ومراحل التوزيع، مؤكداً لمسؤولي المصنع تقديم الدعم اللازم للكوادر الوطنية في مجال ومسار التدريب والتأهيل والتوظيف، والعمل على تعزيز الشراكة وتطويرها، للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على أبناء وبنات المنطقة.

والتقى عددًا من العاملين السعوديين في المصنع، ممن استفادوا من برامج الدعم التي يقدمها "هدف" لإحلال القوى الوطنية بدلاً عن العمالة الوافدة ورفع معدلات ونسب التوطين في منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار الاستماع للملاحظات والمقترحات لتطوير العمل وتعزيز الشراكة، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية بين أوساط القوى الوطنية.

وأكد "الجعويني" دعم الصندوق لتوجه المصنع نحو التوطين وتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل المناسبة، وتعزيز الشراكة بما يخدم أبناء وبنات المنطقة ويدعم نمو المنشأة، مبيناً أنه يجري العمل حالياً على إعادة صياغة بعض البرامج والمبادرات والخدمات، من أجل تحسين وتطوير المخرجات وتعميم الاستفادة لكل العملاء والمستفيدين من الأفراد والمنشآت.

بدوره، أشاد مدير مصنع ستار للأغذية، بالدور الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى برامج ومبادرات الدعم التي تستهدف تطوير مهارات وقدرات القوى الوطنية، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الوظيفي ويعزز من دور القطاع الخاص لمواصلة جهوده في التوطين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "هدف" يؤكد تقديم الدعم اللازم للكوادر الوطنية
سبق

زار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تركي الجعويني، وعدد من قيادات الصندوق، اليوم، مصنع ستار للأغذية في مدينة حائل، حيث كان في استقبالهم مدير المصنع ماجد الدلالي.

واطلع "الجعويني"، خلال الزيارة، على خطوط الإنتاج في المصنع وسير العمل، ومراحل التوزيع، مؤكداً لمسؤولي المصنع تقديم الدعم اللازم للكوادر الوطنية في مجال ومسار التدريب والتأهيل والتوظيف، والعمل على تعزيز الشراكة وتطويرها، للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على أبناء وبنات المنطقة.

والتقى عددًا من العاملين السعوديين في المصنع، ممن استفادوا من برامج الدعم التي يقدمها "هدف" لإحلال القوى الوطنية بدلاً عن العمالة الوافدة ورفع معدلات ونسب التوطين في منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار الاستماع للملاحظات والمقترحات لتطوير العمل وتعزيز الشراكة، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية بين أوساط القوى الوطنية.

وأكد "الجعويني" دعم الصندوق لتوجه المصنع نحو التوطين وتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل المناسبة، وتعزيز الشراكة بما يخدم أبناء وبنات المنطقة ويدعم نمو المنشأة، مبيناً أنه يجري العمل حالياً على إعادة صياغة بعض البرامج والمبادرات والخدمات، من أجل تحسين وتطوير المخرجات وتعميم الاستفادة لكل العملاء والمستفيدين من الأفراد والمنشآت.

بدوره، أشاد مدير مصنع ستار للأغذية، بالدور الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى برامج ومبادرات الدعم التي تستهدف تطوير مهارات وقدرات القوى الوطنية، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الوظيفي ويعزز من دور القطاع الخاص لمواصلة جهوده في التوطين.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
02:46 PM

مدير "هدف" يؤكد تقديم الدعم اللازم للكوادر الوطنية

خلال زيارته لأحد مصانع الأغذية في مدينة حائل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تركي الجعويني، وعدد من قيادات الصندوق، اليوم، مصنع ستار للأغذية في مدينة حائل، حيث كان في استقبالهم مدير المصنع ماجد الدلالي.

واطلع "الجعويني"، خلال الزيارة، على خطوط الإنتاج في المصنع وسير العمل، ومراحل التوزيع، مؤكداً لمسؤولي المصنع تقديم الدعم اللازم للكوادر الوطنية في مجال ومسار التدريب والتأهيل والتوظيف، والعمل على تعزيز الشراكة وتطويرها، للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على أبناء وبنات المنطقة.

والتقى عددًا من العاملين السعوديين في المصنع، ممن استفادوا من برامج الدعم التي يقدمها "هدف" لإحلال القوى الوطنية بدلاً عن العمالة الوافدة ورفع معدلات ونسب التوطين في منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار الاستماع للملاحظات والمقترحات لتطوير العمل وتعزيز الشراكة، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية بين أوساط القوى الوطنية.

وأكد "الجعويني" دعم الصندوق لتوجه المصنع نحو التوطين وتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل المناسبة، وتعزيز الشراكة بما يخدم أبناء وبنات المنطقة ويدعم نمو المنشأة، مبيناً أنه يجري العمل حالياً على إعادة صياغة بعض البرامج والمبادرات والخدمات، من أجل تحسين وتطوير المخرجات وتعميم الاستفادة لكل العملاء والمستفيدين من الأفراد والمنشآت.

بدوره، أشاد مدير مصنع ستار للأغذية، بالدور الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى برامج ومبادرات الدعم التي تستهدف تطوير مهارات وقدرات القوى الوطنية، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الوظيفي ويعزز من دور القطاع الخاص لمواصلة جهوده في التوطين.

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