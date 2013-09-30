ارتفعت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران بمقدار 183 حالة، اليوم الأربعاء؛ ليصل الإجمالي إلى 26169 حالة، وهي الأعلى في الشرق الأوسط، في حين وصل إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم رصدها إلى 457219. وبينت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن السلطات الصحية اكتشفت 3582 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. من جانبه، أعرب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة خاصة في العاصمة طهران، وفقاً لـ "رويترز". وأوضح "فضلي" أنه إذا وافق فريق العمل المعني بفيروس كورونا على الخطة، ستفرض غرامات على من لا يتبعون قواعد الصحة.

الأعلى في الشرق الأوسط.. وفيات "كورونا" في إيران تقفز إلى 26169 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-30 ارتفعت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران بمقدار 183 حالة، اليوم الأربعاء؛ ليصل الإجمالي إلى 26169 حالة، وهي الأعلى في الشرق الأوسط، في حين وصل إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم رصدها إلى 457219.



وبينت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن السلطات الصحية اكتشفت 3582 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



من جانبه، أعرب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة خاصة في العاصمة طهران، وفقاً لـ "رويترز".



وأوضح "فضلي" أنه إذا وافق فريق العمل المعني بفيروس كورونا على الخطة، ستفرض غرامات على من لا يتبعون قواعد الصحة.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 06:21 PM

الأعلى في الشرق الأوسط.. وفيات "كورونا" في إيران تقفز إلى 26169 تسجيل 3582 إصابة جديدة





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ارتفعت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران بمقدار 183 حالة، اليوم الأربعاء؛ ليصل الإجمالي إلى 26169 حالة، وهي الأعلى في الشرق الأوسط، في حين وصل إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم رصدها إلى 457219.



وبينت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن السلطات الصحية اكتشفت 3582 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



من جانبه، أعرب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة خاصة في العاصمة طهران، وفقاً لـ "رويترز".



وأوضح "فضلي" أنه إذا وافق فريق العمل المعني بفيروس كورونا على الخطة، ستفرض غرامات على من لا يتبعون قواعد الصحة.