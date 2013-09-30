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الأعلى في الشرق الأوسط.. وفيات "كورونا" في إيران تقفز إلى 26169

تسجيل 3582 إصابة جديدة

ارتفعت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران بمقدار 183 حالة، اليوم الأربعاء؛ ليصل الإجمالي إلى 26169 حالة، وهي الأعلى في الشرق الأوسط، في حين وصل إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم رصدها إلى 457219.

وبينت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن السلطات الصحية اكتشفت 3582 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة خاصة في العاصمة طهران، وفقاً لـ "رويترز".

وأوضح "فضلي" أنه إذا وافق فريق العمل المعني بفيروس كورونا على الخطة، ستفرض غرامات على من لا يتبعون قواعد الصحة.

فيروس كورونا الجديد

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الأعلى في الشرق الأوسط.. وفيات "كورونا" في إيران تقفز إلى 26169
سبق

ارتفعت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران بمقدار 183 حالة، اليوم الأربعاء؛ ليصل الإجمالي إلى 26169 حالة، وهي الأعلى في الشرق الأوسط، في حين وصل إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم رصدها إلى 457219.

وبينت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن السلطات الصحية اكتشفت 3582 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة خاصة في العاصمة طهران، وفقاً لـ "رويترز".

وأوضح "فضلي" أنه إذا وافق فريق العمل المعني بفيروس كورونا على الخطة، ستفرض غرامات على من لا يتبعون قواعد الصحة.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
06:21 PM

الأعلى في الشرق الأوسط.. وفيات "كورونا" في إيران تقفز إلى 26169

تسجيل 3582 إصابة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران بمقدار 183 حالة، اليوم الأربعاء؛ ليصل الإجمالي إلى 26169 حالة، وهي الأعلى في الشرق الأوسط، في حين وصل إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم رصدها إلى 457219.

وبينت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن السلطات الصحية اكتشفت 3582 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة خاصة في العاصمة طهران، وفقاً لـ "رويترز".

وأوضح "فضلي" أنه إذا وافق فريق العمل المعني بفيروس كورونا على الخطة، ستفرض غرامات على من لا يتبعون قواعد الصحة.

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