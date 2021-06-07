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"غروسي": تمديد اتفاق التفتيش النووي مع إيران يزداد صعوبة

بيّن أن المناقشات الفنية مع طهران لم تحقق تقدمًا ملموسًا

أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اليوم (الاثنين)، أن تمديد اتفاق عمليات التفتيش الموقت مع إيران يزداد صعوبة.

وقال "غروسي" للصحافيين في فيينا في بداية الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة: "لا يمكن لإيران الحد ومواصلة تقييد قدرة المفتشين على التفتيش، وفي الوقت نفسه التظاهر بأن هناك ثقة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "بالنسبة لي فإن طريق الثقة، يمر عبر المعلومات والتوضيح والتفتيش والشفافية الكاملة".

وبين أن المناقشات الفنية مع إيران لم تحقق تقدمًا ملموسًا، في حين أنها يجب أن تؤدي إلى نتائج.

وعلقت إيران في فبراير (شباط) بعض عمليات التفتيش، التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أدى إلى التوصل لاتفاق موقت لثلاثة أشهر يتيح لها مواصلة أنشطتها رغم خفض مستوى الوصول إلى المواقع.

وفي أواخر مايو (أيار)، جرى تمديد الترتيب الخاص حتى 24 يونيو (حزيران)، فيما وصف "غروسي" الوقت المتبقي بأنه "قصير جدًا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"غروسي": تمديد اتفاق التفتيش النووي مع إيران يزداد صعوبة
سبق

أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اليوم (الاثنين)، أن تمديد اتفاق عمليات التفتيش الموقت مع إيران يزداد صعوبة.

وقال "غروسي" للصحافيين في فيينا في بداية الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة: "لا يمكن لإيران الحد ومواصلة تقييد قدرة المفتشين على التفتيش، وفي الوقت نفسه التظاهر بأن هناك ثقة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "بالنسبة لي فإن طريق الثقة، يمر عبر المعلومات والتوضيح والتفتيش والشفافية الكاملة".

وبين أن المناقشات الفنية مع إيران لم تحقق تقدمًا ملموسًا، في حين أنها يجب أن تؤدي إلى نتائج.

وعلقت إيران في فبراير (شباط) بعض عمليات التفتيش، التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أدى إلى التوصل لاتفاق موقت لثلاثة أشهر يتيح لها مواصلة أنشطتها رغم خفض مستوى الوصول إلى المواقع.

وفي أواخر مايو (أيار)، جرى تمديد الترتيب الخاص حتى 24 يونيو (حزيران)، فيما وصف "غروسي" الوقت المتبقي بأنه "قصير جدًا".

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
06:52 PM

"غروسي": تمديد اتفاق التفتيش النووي مع إيران يزداد صعوبة

بيّن أن المناقشات الفنية مع طهران لم تحقق تقدمًا ملموسًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اليوم (الاثنين)، أن تمديد اتفاق عمليات التفتيش الموقت مع إيران يزداد صعوبة.

وقال "غروسي" للصحافيين في فيينا في بداية الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة: "لا يمكن لإيران الحد ومواصلة تقييد قدرة المفتشين على التفتيش، وفي الوقت نفسه التظاهر بأن هناك ثقة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "بالنسبة لي فإن طريق الثقة، يمر عبر المعلومات والتوضيح والتفتيش والشفافية الكاملة".

وبين أن المناقشات الفنية مع إيران لم تحقق تقدمًا ملموسًا، في حين أنها يجب أن تؤدي إلى نتائج.

وعلقت إيران في فبراير (شباط) بعض عمليات التفتيش، التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أدى إلى التوصل لاتفاق موقت لثلاثة أشهر يتيح لها مواصلة أنشطتها رغم خفض مستوى الوصول إلى المواقع.

وفي أواخر مايو (أيار)، جرى تمديد الترتيب الخاص حتى 24 يونيو (حزيران)، فيما وصف "غروسي" الوقت المتبقي بأنه "قصير جدًا".

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