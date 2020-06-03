النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف": دخول مستخدمي بوابة "طاقات" عبر "النفاذ" يرفع الأمان والموثوقية

مبادرة وطنية أصدرها مركز المعلومات الوطني بالمملكة لإصدار وإدارة الهويات

أفاد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بأن دخول مستخدمي البوابة الوطنية للعمل "طاقات" من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد، يرفع مستوى الموثوقية والأمان، ويدعم التوجهات الخاصة بسياسات التحول الرقمي الحكومي.

وأتاح الصندوق للمستفيدين من خدماته والعملاء، خطوات ميسرة للدخول إلى بوابة "طاقات" عبر بوابة "نفاذ" دون الحاجة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ"طاقات"، من خلال الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل عبر الرابط ‪www.taqat.sa ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد للدخول على نظام أبشر، وبعدها إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمستفيدين.

جدير بالذكر أن "النفاذ الوطني الموحد" هو مبادرة وطنية من مركز المعلومات الوطني بالمملكة؛ لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية.

ويهدف مشروع النفاذ الوطني الموحد إلى إيجاد نظام وطني تحت إدارة مركز المعلومات الوطني؛ بحيث تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة الهوية الرقمية، وإصدار "هوية إثبات إلكترونية" للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية.

ويقوم المشروع على إيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة، تَضمن أن الهوية المصدرة من النظام تخص الشخص المقصود فعلًا، وهو الذي يحق له فقط استخدام الهوية الرقمية، واستخدام أكثر من عامل في عملية دخول النظام لتحقيق مستوى عالٍ في المصادقة أو التسجيل.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف": دخول مستخدمي بوابة "طاقات" عبر "النفاذ" يرفع الأمان والموثوقية
سبق

أفاد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بأن دخول مستخدمي البوابة الوطنية للعمل "طاقات" من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد، يرفع مستوى الموثوقية والأمان، ويدعم التوجهات الخاصة بسياسات التحول الرقمي الحكومي.

وأتاح الصندوق للمستفيدين من خدماته والعملاء، خطوات ميسرة للدخول إلى بوابة "طاقات" عبر بوابة "نفاذ" دون الحاجة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ"طاقات"، من خلال الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل عبر الرابط ‪www.taqat.sa ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد للدخول على نظام أبشر، وبعدها إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمستفيدين.

جدير بالذكر أن "النفاذ الوطني الموحد" هو مبادرة وطنية من مركز المعلومات الوطني بالمملكة؛ لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية.

ويهدف مشروع النفاذ الوطني الموحد إلى إيجاد نظام وطني تحت إدارة مركز المعلومات الوطني؛ بحيث تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة الهوية الرقمية، وإصدار "هوية إثبات إلكترونية" للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية.

ويقوم المشروع على إيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة، تَضمن أن الهوية المصدرة من النظام تخص الشخص المقصود فعلًا، وهو الذي يحق له فقط استخدام الهوية الرقمية، واستخدام أكثر من عامل في عملية دخول النظام لتحقيق مستوى عالٍ في المصادقة أو التسجيل.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
01:43 PM

"هدف": دخول مستخدمي بوابة "طاقات" عبر "النفاذ" يرفع الأمان والموثوقية

مبادرة وطنية أصدرها مركز المعلومات الوطني بالمملكة لإصدار وإدارة الهويات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
160

أفاد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بأن دخول مستخدمي البوابة الوطنية للعمل "طاقات" من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد، يرفع مستوى الموثوقية والأمان، ويدعم التوجهات الخاصة بسياسات التحول الرقمي الحكومي.

وأتاح الصندوق للمستفيدين من خدماته والعملاء، خطوات ميسرة للدخول إلى بوابة "طاقات" عبر بوابة "نفاذ" دون الحاجة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ"طاقات"، من خلال الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل عبر الرابط ‪www.taqat.sa ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد للدخول على نظام أبشر، وبعدها إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمستفيدين.

جدير بالذكر أن "النفاذ الوطني الموحد" هو مبادرة وطنية من مركز المعلومات الوطني بالمملكة؛ لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية.

ويهدف مشروع النفاذ الوطني الموحد إلى إيجاد نظام وطني تحت إدارة مركز المعلومات الوطني؛ بحيث تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة الهوية الرقمية، وإصدار "هوية إثبات إلكترونية" للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية.

ويقوم المشروع على إيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة، تَضمن أن الهوية المصدرة من النظام تخص الشخص المقصود فعلًا، وهو الذي يحق له فقط استخدام الهوية الرقمية، واستخدام أكثر من عامل في عملية دخول النظام لتحقيق مستوى عالٍ في المصادقة أو التسجيل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,797
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,155
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,175
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,853

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة