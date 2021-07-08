النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انهيار جبل بالمخواة .. نجاة قائد مجنزرة بأعجوبة ومطالبات بحماية الأهالي

"العمري" لـ"سبق": أخشى أن تقع كارثة قبل تحرك الجهات بدرء الخطر

نجا قائد حفارة مجنزرة من الموت نتيجة سقوط جبل على آليته وهو بداخلها والتي كان يعمل بها على محاولة إبعاد الخطر وتحييده عن المنازل المجاورة وذلك بعد سقوطها على منازلهم العام الماضي.

وتفصيلاً، قال المواطن محمد أحمد العمري لـ "سبق": سقط الجبل على منزلي في الربع الأخير من العام الماضي وألحق به أضرارًا عدة، وقد حضر الدفاع المدني في حينها ودون تقريره، وعليه وجّه محافظ محافظة المخواة بحماية منزلي من الانهيار.

وأضاف: عندما لم أجد تحركًا جادًا تقدمت لأمين منطقة الباحة الذي وجّه بلدية المخواة، الذين وعدوا بفتح الطريق بعرض ١٢ مترًا كما هو في الصك وفتح الممر العلوي للبلدية ومع ذلك لم يُنفذ شيء حتى الآن.

وأكمل: أنا منتدب رسميًا للحج في إحدى الجهات الحكومية وفوجئت بخبر السقوط الأخير والذي تضرر منه منزلي حتمًا وأخشى أن تقع كارثة في أسرتي لا سمح الله قبل تحرك الجهات بدرء الخطر عن منزلي.


وقال العمري: "أناشد أصحاب القرار بالتوجيه بتنفيذ توجيه المحافظ والأمين فمنزلي بصك شرعي ورخصة بناء نظامية والموقع المجاور الخطِر يتبع للبلدية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انهيار جبل بالمخواة .. نجاة قائد مجنزرة بأعجوبة ومطالبات بحماية الأهالي
سبق

نجا قائد حفارة مجنزرة من الموت نتيجة سقوط جبل على آليته وهو بداخلها والتي كان يعمل بها على محاولة إبعاد الخطر وتحييده عن المنازل المجاورة وذلك بعد سقوطها على منازلهم العام الماضي.

وتفصيلاً، قال المواطن محمد أحمد العمري لـ "سبق": سقط الجبل على منزلي في الربع الأخير من العام الماضي وألحق به أضرارًا عدة، وقد حضر الدفاع المدني في حينها ودون تقريره، وعليه وجّه محافظ محافظة المخواة بحماية منزلي من الانهيار.

وأضاف: عندما لم أجد تحركًا جادًا تقدمت لأمين منطقة الباحة الذي وجّه بلدية المخواة، الذين وعدوا بفتح الطريق بعرض ١٢ مترًا كما هو في الصك وفتح الممر العلوي للبلدية ومع ذلك لم يُنفذ شيء حتى الآن.

وأكمل: أنا منتدب رسميًا للحج في إحدى الجهات الحكومية وفوجئت بخبر السقوط الأخير والذي تضرر منه منزلي حتمًا وأخشى أن تقع كارثة في أسرتي لا سمح الله قبل تحرك الجهات بدرء الخطر عن منزلي.


وقال العمري: "أناشد أصحاب القرار بالتوجيه بتنفيذ توجيه المحافظ والأمين فمنزلي بصك شرعي ورخصة بناء نظامية والموقع المجاور الخطِر يتبع للبلدية".

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
12:07 AM

انهيار جبل بالمخواة .. نجاة قائد مجنزرة بأعجوبة ومطالبات بحماية الأهالي

"العمري" لـ"سبق": أخشى أن تقع كارثة قبل تحرك الجهات بدرء الخطر

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
2
5,869

نجا قائد حفارة مجنزرة من الموت نتيجة سقوط جبل على آليته وهو بداخلها والتي كان يعمل بها على محاولة إبعاد الخطر وتحييده عن المنازل المجاورة وذلك بعد سقوطها على منازلهم العام الماضي.

وتفصيلاً، قال المواطن محمد أحمد العمري لـ "سبق": سقط الجبل على منزلي في الربع الأخير من العام الماضي وألحق به أضرارًا عدة، وقد حضر الدفاع المدني في حينها ودون تقريره، وعليه وجّه محافظ محافظة المخواة بحماية منزلي من الانهيار.

وأضاف: عندما لم أجد تحركًا جادًا تقدمت لأمين منطقة الباحة الذي وجّه بلدية المخواة، الذين وعدوا بفتح الطريق بعرض ١٢ مترًا كما هو في الصك وفتح الممر العلوي للبلدية ومع ذلك لم يُنفذ شيء حتى الآن.

وأكمل: أنا منتدب رسميًا للحج في إحدى الجهات الحكومية وفوجئت بخبر السقوط الأخير والذي تضرر منه منزلي حتمًا وأخشى أن تقع كارثة في أسرتي لا سمح الله قبل تحرك الجهات بدرء الخطر عن منزلي.


وقال العمري: "أناشد أصحاب القرار بالتوجيه بتنفيذ توجيه المحافظ والأمين فمنزلي بصك شرعي ورخصة بناء نظامية والموقع المجاور الخطِر يتبع للبلدية".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,602
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,984
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,349
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,707

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة