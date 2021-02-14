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"المستشار العقاري" يقدم خدماته لأكثر من مليون مستفيد ويصدر 820 ألف توصية حتى 2020

سجل تطبيق ومنصة المستشار العقاري التابع لصندوق التنمية العقارية، خدمة أكثر من مليون مستخدم، منذ إطلاقها في سبتمبر 2018 حتى نهاية العام الماضي 2020؛ فيما تجاوز عدد التوصيات التمويلية والسكنية الصادرة عن المنصة أكثر من 820 ألف توصية لمستفيدي برنامج "سكني" وصندوق التنمية العقارية.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن تطبيق ومنصة المستشار العقاري تعمل على الربط بين المستفيدين من الأسر السعودية والجهات الحكومية في منظومة الإسكان مع أكثر من 18 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل ضمن إجراءات إلكترونية تفاعلية ميسرة؛ مما مكّن أكثر 288 ألف أسرة من الحصول على المسكن الملائم.

وأشار إلى أن تطبيق "المستشار العقاري" قلص رحلة المستفيدين من الأسر السعودية لتملك مسكنها من 45 يومًا إلى 5 أيام عمل، ضمن عملية إلكترونية عالية الدقة في البيانات والتحليل الائتماني لحالة المستفيد لتقديم أفضل 5 توصيات تمويلية وسكنية تمكّن الأسرة من تملك المسكن، مبينًا أن "المستشار العقاري" أصدر أكثر من 820 ألف شهادة توصية للمستفيدين منهم 293 ألفًا لمستفيدين زاروا الجهات التمويلية للاستفادة من القرض العقاري المدعوم.

وأضاف "بن ماضي" أن الخدمة قُدّمت بهدف إثراء تجربة المواطن من خلال رحلة الحصول على القرض العقاري ضمن خيارات متكاملة من الحلول التمويلية التي يدعمها "الصندوق العقاري"؛ بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030 وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة2030؛ مشيرًا إلى أن إجمالي المسجلين في الخدمة أكثر من مليون مستفيد من بداية الخدمة في سبتمبر 2018م حتى الآن.

وأكد "بن ماضي"، استراتيجية الصندوق في تقديم خدماته إلكترونيًّا بكل يسر وسهولة، ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية تزيد على 43 خدمة، بجانب خدمة "المستشار العقاري" على البوابة الإلكترونية للصندوق والتي سجلت أكثر من 6 ملايين زيارة، وأكثر من 246 ألف عملية تحميل للتطبيق على الأجهزة الذكية من سبتمبر 2018م حتى نهاية 2020؛ فيما بلغ عدد موظفي الجهات التمويلية المسجلين في منصة تطبيق المستشار العقاري "أعمال" أكثر من 11.360 موظفًا حول المملكة، كما تم تدريب وتأهيل 500 مستشار عقاري لتقديم الخدمة في كافة فروع الصندوق وفي مراكز الاتصال وعبر تطبيق الهواتف الذكية، وصنف "المستشار العقاري" كأول نموذج عمل إلكتروني حكومي بسط يسهل على المستفيدين الحصول على السكن.

الجدير بالذكر أن تطبيق وخدمة المستشار العقاري التي يقدّمها صندوق التنمية العقارية فاز بجائزة التميز الحكومي العربي مؤخرًا في الدورة الأولى من الجائزة التي تنظمها جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كأفضل تطبيق حكومي عربي للهواتف الذكية لما يقدمه من خدمات إلكترونية لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الملائم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المستشار العقاري" يقدم خدماته لأكثر من مليون مستفيد ويصدر 820 ألف توصية حتى 2020
سبق

سجل تطبيق ومنصة المستشار العقاري التابع لصندوق التنمية العقارية، خدمة أكثر من مليون مستخدم، منذ إطلاقها في سبتمبر 2018 حتى نهاية العام الماضي 2020؛ فيما تجاوز عدد التوصيات التمويلية والسكنية الصادرة عن المنصة أكثر من 820 ألف توصية لمستفيدي برنامج "سكني" وصندوق التنمية العقارية.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن تطبيق ومنصة المستشار العقاري تعمل على الربط بين المستفيدين من الأسر السعودية والجهات الحكومية في منظومة الإسكان مع أكثر من 18 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل ضمن إجراءات إلكترونية تفاعلية ميسرة؛ مما مكّن أكثر 288 ألف أسرة من الحصول على المسكن الملائم.

وأشار إلى أن تطبيق "المستشار العقاري" قلص رحلة المستفيدين من الأسر السعودية لتملك مسكنها من 45 يومًا إلى 5 أيام عمل، ضمن عملية إلكترونية عالية الدقة في البيانات والتحليل الائتماني لحالة المستفيد لتقديم أفضل 5 توصيات تمويلية وسكنية تمكّن الأسرة من تملك المسكن، مبينًا أن "المستشار العقاري" أصدر أكثر من 820 ألف شهادة توصية للمستفيدين منهم 293 ألفًا لمستفيدين زاروا الجهات التمويلية للاستفادة من القرض العقاري المدعوم.

وأضاف "بن ماضي" أن الخدمة قُدّمت بهدف إثراء تجربة المواطن من خلال رحلة الحصول على القرض العقاري ضمن خيارات متكاملة من الحلول التمويلية التي يدعمها "الصندوق العقاري"؛ بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030 وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة2030؛ مشيرًا إلى أن إجمالي المسجلين في الخدمة أكثر من مليون مستفيد من بداية الخدمة في سبتمبر 2018م حتى الآن.

وأكد "بن ماضي"، استراتيجية الصندوق في تقديم خدماته إلكترونيًّا بكل يسر وسهولة، ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية تزيد على 43 خدمة، بجانب خدمة "المستشار العقاري" على البوابة الإلكترونية للصندوق والتي سجلت أكثر من 6 ملايين زيارة، وأكثر من 246 ألف عملية تحميل للتطبيق على الأجهزة الذكية من سبتمبر 2018م حتى نهاية 2020؛ فيما بلغ عدد موظفي الجهات التمويلية المسجلين في منصة تطبيق المستشار العقاري "أعمال" أكثر من 11.360 موظفًا حول المملكة، كما تم تدريب وتأهيل 500 مستشار عقاري لتقديم الخدمة في كافة فروع الصندوق وفي مراكز الاتصال وعبر تطبيق الهواتف الذكية، وصنف "المستشار العقاري" كأول نموذج عمل إلكتروني حكومي بسط يسهل على المستفيدين الحصول على السكن.

الجدير بالذكر أن تطبيق وخدمة المستشار العقاري التي يقدّمها صندوق التنمية العقارية فاز بجائزة التميز الحكومي العربي مؤخرًا في الدورة الأولى من الجائزة التي تنظمها جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كأفضل تطبيق حكومي عربي للهواتف الذكية لما يقدمه من خدمات إلكترونية لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الملائم.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
01:35 PM

"المستشار العقاري" يقدم خدماته لأكثر من مليون مستفيد ويصدر 820 ألف توصية حتى 2020

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
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سجل تطبيق ومنصة المستشار العقاري التابع لصندوق التنمية العقارية، خدمة أكثر من مليون مستخدم، منذ إطلاقها في سبتمبر 2018 حتى نهاية العام الماضي 2020؛ فيما تجاوز عدد التوصيات التمويلية والسكنية الصادرة عن المنصة أكثر من 820 ألف توصية لمستفيدي برنامج "سكني" وصندوق التنمية العقارية.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن تطبيق ومنصة المستشار العقاري تعمل على الربط بين المستفيدين من الأسر السعودية والجهات الحكومية في منظومة الإسكان مع أكثر من 18 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل ضمن إجراءات إلكترونية تفاعلية ميسرة؛ مما مكّن أكثر 288 ألف أسرة من الحصول على المسكن الملائم.

وأشار إلى أن تطبيق "المستشار العقاري" قلص رحلة المستفيدين من الأسر السعودية لتملك مسكنها من 45 يومًا إلى 5 أيام عمل، ضمن عملية إلكترونية عالية الدقة في البيانات والتحليل الائتماني لحالة المستفيد لتقديم أفضل 5 توصيات تمويلية وسكنية تمكّن الأسرة من تملك المسكن، مبينًا أن "المستشار العقاري" أصدر أكثر من 820 ألف شهادة توصية للمستفيدين منهم 293 ألفًا لمستفيدين زاروا الجهات التمويلية للاستفادة من القرض العقاري المدعوم.

وأضاف "بن ماضي" أن الخدمة قُدّمت بهدف إثراء تجربة المواطن من خلال رحلة الحصول على القرض العقاري ضمن خيارات متكاملة من الحلول التمويلية التي يدعمها "الصندوق العقاري"؛ بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030 وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة2030؛ مشيرًا إلى أن إجمالي المسجلين في الخدمة أكثر من مليون مستفيد من بداية الخدمة في سبتمبر 2018م حتى الآن.

وأكد "بن ماضي"، استراتيجية الصندوق في تقديم خدماته إلكترونيًّا بكل يسر وسهولة، ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية تزيد على 43 خدمة، بجانب خدمة "المستشار العقاري" على البوابة الإلكترونية للصندوق والتي سجلت أكثر من 6 ملايين زيارة، وأكثر من 246 ألف عملية تحميل للتطبيق على الأجهزة الذكية من سبتمبر 2018م حتى نهاية 2020؛ فيما بلغ عدد موظفي الجهات التمويلية المسجلين في منصة تطبيق المستشار العقاري "أعمال" أكثر من 11.360 موظفًا حول المملكة، كما تم تدريب وتأهيل 500 مستشار عقاري لتقديم الخدمة في كافة فروع الصندوق وفي مراكز الاتصال وعبر تطبيق الهواتف الذكية، وصنف "المستشار العقاري" كأول نموذج عمل إلكتروني حكومي بسط يسهل على المستفيدين الحصول على السكن.

الجدير بالذكر أن تطبيق وخدمة المستشار العقاري التي يقدّمها صندوق التنمية العقارية فاز بجائزة التميز الحكومي العربي مؤخرًا في الدورة الأولى من الجائزة التي تنظمها جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كأفضل تطبيق حكومي عربي للهواتف الذكية لما يقدمه من خدمات إلكترونية لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الملائم.

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