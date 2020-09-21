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"الاتحاد الأوروبي" يعاقب فردين و3 شركات لخرقهم حظر السلاح على ليبيا

توجد مقارّها في تركيا والأردن وقازاخستان

ذكر دبلوماسيان أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات اقتصادية على فردين وثلاث شركات؛ لاتهامهم بخرق حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وأضاف الدبلوماسيان أن الفردين ليبيان، والشركات مقارها تركيا والأردن وقازاخستان، وتعمل في قطاعي النقل البحري والطيران، وفقاً لـ"رويترز".

ولدى الاتحاد الأوروبي بعثة بحرية تتولى ضمان الالتزام بحظر السلاح، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

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"الاتحاد الأوروبي" يعاقب فردين و3 شركات لخرقهم حظر السلاح على ليبيا
سبق

ذكر دبلوماسيان أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات اقتصادية على فردين وثلاث شركات؛ لاتهامهم بخرق حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وأضاف الدبلوماسيان أن الفردين ليبيان، والشركات مقارها تركيا والأردن وقازاخستان، وتعمل في قطاعي النقل البحري والطيران، وفقاً لـ"رويترز".

ولدى الاتحاد الأوروبي بعثة بحرية تتولى ضمان الالتزام بحظر السلاح، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
05:29 PM

"الاتحاد الأوروبي" يعاقب فردين و3 شركات لخرقهم حظر السلاح على ليبيا

توجد مقارّها في تركيا والأردن وقازاخستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر دبلوماسيان أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات اقتصادية على فردين وثلاث شركات؛ لاتهامهم بخرق حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وأضاف الدبلوماسيان أن الفردين ليبيان، والشركات مقارها تركيا والأردن وقازاخستان، وتعمل في قطاعي النقل البحري والطيران، وفقاً لـ"رويترز".

ولدى الاتحاد الأوروبي بعثة بحرية تتولى ضمان الالتزام بحظر السلاح، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

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