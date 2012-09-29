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مكتب تعليم صامطة يحتفل غدًا "عن بعد" باليوم الوطني التسعين

تحت رعاية أحمد بن زعلة

يرعى محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، بعد ظهر غدٍ الأربعاء، احتفال مكتب تعليم صامطة، عن بعد، باليوم الوطني التسعين.

ينظم الحفل الشؤون التعليمية "بنين بنات"، بمشاركة مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، وعدد من ضباط قوات التحالف بالحد الجنوبي.

وقال مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي: إن احتفال المكتب سيكون عبر برنامج "زووم"، ويتخلله العديد من الفقرات ومنها كلمة محافظ صامطة، وقصيدة وطنية، وأوبريت وطني بعنوان "يا وطن نقسم على حبك قسم"، ومشاركات لزهرات الوطن من الطالبات وسواعد الوطن من الطلاب.

وأكد "الصميلي" أهمية هذه المناسبة التي يستعيد فيها المواطن ملاحم البطولات، وتم على ضوئها توحيد هذه الأرض المباركة على يد المغفور له بإذن الله، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وما ينبغي على كل مواطن ومسؤول في إحياء هذه المناسبة الغالية، وما يجب عليهم تجاه النشء من تعزيز القيم والمفاهيم الوطنية.

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مكتب تعليم صامطة يحتفل غدًا "عن بعد" باليوم الوطني التسعين
سبق

يرعى محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، بعد ظهر غدٍ الأربعاء، احتفال مكتب تعليم صامطة، عن بعد، باليوم الوطني التسعين.

ينظم الحفل الشؤون التعليمية "بنين بنات"، بمشاركة مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، وعدد من ضباط قوات التحالف بالحد الجنوبي.

وقال مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي: إن احتفال المكتب سيكون عبر برنامج "زووم"، ويتخلله العديد من الفقرات ومنها كلمة محافظ صامطة، وقصيدة وطنية، وأوبريت وطني بعنوان "يا وطن نقسم على حبك قسم"، ومشاركات لزهرات الوطن من الطالبات وسواعد الوطن من الطلاب.

وأكد "الصميلي" أهمية هذه المناسبة التي يستعيد فيها المواطن ملاحم البطولات، وتم على ضوئها توحيد هذه الأرض المباركة على يد المغفور له بإذن الله، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وما ينبغي على كل مواطن ومسؤول في إحياء هذه المناسبة الغالية، وما يجب عليهم تجاه النشء من تعزيز القيم والمفاهيم الوطنية.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
07:28 PM

مكتب تعليم صامطة يحتفل غدًا "عن بعد" باليوم الوطني التسعين

تحت رعاية أحمد بن زعلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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يرعى محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، بعد ظهر غدٍ الأربعاء، احتفال مكتب تعليم صامطة، عن بعد، باليوم الوطني التسعين.

ينظم الحفل الشؤون التعليمية "بنين بنات"، بمشاركة مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، وعدد من ضباط قوات التحالف بالحد الجنوبي.

وقال مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي: إن احتفال المكتب سيكون عبر برنامج "زووم"، ويتخلله العديد من الفقرات ومنها كلمة محافظ صامطة، وقصيدة وطنية، وأوبريت وطني بعنوان "يا وطن نقسم على حبك قسم"، ومشاركات لزهرات الوطن من الطالبات وسواعد الوطن من الطلاب.

وأكد "الصميلي" أهمية هذه المناسبة التي يستعيد فيها المواطن ملاحم البطولات، وتم على ضوئها توحيد هذه الأرض المباركة على يد المغفور له بإذن الله، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وما ينبغي على كل مواطن ومسؤول في إحياء هذه المناسبة الغالية، وما يجب عليهم تجاه النشء من تعزيز القيم والمفاهيم الوطنية.

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