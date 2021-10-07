"الصحة": تسجيل 47 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547449 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536493 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8736 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 147 حالة.
"الصحة": تسجيل 47 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-10-07
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547449 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536493 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8736 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 147 حالة.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
03:41 PM
"الصحة": تسجيل 47 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547449 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536493 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8736 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 147 حالة.