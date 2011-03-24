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"العيسى" يستقبل نائبة رئيس الوزراء البوسنية

بحَثَا التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية البوسنة والهرسك د.بصيرة توركوفيتش.

وعبّرت د.بصيرة عن تقديرها لزيارته على رأس وفد رفيع المستوى من مختلف القيادات الدينية من العالم الإسلامي وغيره إلى سربنينيتشا، والدور المقدم لتعزيز السلام الديني والحضاري.

وبحث "العيسى" مع د.توركوفيتش آليات التعاون بين البوسنة، والرابطة في كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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"العيسى" يستقبل نائبة رئيس الوزراء البوسنية
سبق

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية البوسنة والهرسك د.بصيرة توركوفيتش.

وعبّرت د.بصيرة عن تقديرها لزيارته على رأس وفد رفيع المستوى من مختلف القيادات الدينية من العالم الإسلامي وغيره إلى سربنينيتشا، والدور المقدم لتعزيز السلام الديني والحضاري.

وبحث "العيسى" مع د.توركوفيتش آليات التعاون بين البوسنة، والرابطة في كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
01:28 PM

"العيسى" يستقبل نائبة رئيس الوزراء البوسنية

بحَثَا التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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3,553

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية البوسنة والهرسك د.بصيرة توركوفيتش.

وعبّرت د.بصيرة عن تقديرها لزيارته على رأس وفد رفيع المستوى من مختلف القيادات الدينية من العالم الإسلامي وغيره إلى سربنينيتشا، والدور المقدم لتعزيز السلام الديني والحضاري.

وبحث "العيسى" مع د.توركوفيتش آليات التعاون بين البوسنة، والرابطة في كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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