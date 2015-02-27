النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الشرقية: القبض على صاحب فيديو التحرش المتداول بمواقع التواصل

مواطن في العقد الثالث من عمره

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحرض على التحرش بالفتيات، ما يعد مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة المنطقة الشرقية شرطة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الشرقية: القبض على صاحب فيديو التحرش المتداول بمواقع التواصل
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحرض على التحرش بالفتيات، ما يعد مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
09:26 PM

شرطة الشرقية: القبض على صاحب فيديو التحرش المتداول بمواقع التواصل

مواطن في العقد الثالث من عمره

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
2
4,437

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحرض على التحرش بالفتيات، ما يعد مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,501
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,797
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,311
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,858

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة