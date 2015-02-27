صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحرض على التحرش بالفتيات، ما يعد مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة الشرقية: القبض على صاحب فيديو التحرش المتداول بمواقع التواصل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-27 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحرض على التحرش بالفتيات، ما يعد مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442 09:26 PM

شرطة الشرقية: القبض على صاحب فيديو التحرش المتداول بمواقع التواصل مواطن في العقد الثالث من عمره





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحرض على التحرش بالفتيات، ما يعد مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.