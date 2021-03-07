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"الصحة": تسجيل 357 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 314 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال أسبوع.. 41590 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا

"الداخلية": منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ 17321 مخالفة

‬بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الفترة من 16/ 7/ 1442هـ إلى 22/ 7/ 1442هـ (41590) مخالفة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ (17321) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (8961)، ثم المنطقة الشرقية بـ (4962)، ومنطقة القصيم بـ (2446)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1948)، ومنطقة الجوف بـ (1426)، ومنطقة تبوك بـ (1185)، ومنطقة الباحة بـ (913)، ومنطقة حائل بـ (800) ومنطقة عسير بـ (717)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (520)، ثم منطقة نجران بـ (200) وأخيراً منطقة جازان بـ (191).

وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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خلال أسبوع.. 41590 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا
سبق

‬بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الفترة من 16/ 7/ 1442هـ إلى 22/ 7/ 1442هـ (41590) مخالفة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ (17321) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (8961)، ثم المنطقة الشرقية بـ (4962)، ومنطقة القصيم بـ (2446)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1948)، ومنطقة الجوف بـ (1426)، ومنطقة تبوك بـ (1185)، ومنطقة الباحة بـ (913)، ومنطقة حائل بـ (800) ومنطقة عسير بـ (717)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (520)، ثم منطقة نجران بـ (200) وأخيراً منطقة جازان بـ (191).

وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
04:05 PM

خلال أسبوع.. 41590 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا

"الداخلية": منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ 17321 مخالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الفترة من 16/ 7/ 1442هـ إلى 22/ 7/ 1442هـ (41590) مخالفة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ (17321) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (8961)، ثم المنطقة الشرقية بـ (4962)، ومنطقة القصيم بـ (2446)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1948)، ومنطقة الجوف بـ (1426)، ومنطقة تبوك بـ (1185)، ومنطقة الباحة بـ (913)، ومنطقة حائل بـ (800) ومنطقة عسير بـ (717)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (520)، ثم منطقة نجران بـ (200) وأخيراً منطقة جازان بـ (191).

وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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