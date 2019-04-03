النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة والدة الشيخ علي الزغيبي

توفيت، صباح اليوم، والدة الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة المكلف بوزارة الشؤون الإسلامية علي بن عبدالله الزغيبي.

وسيصلى على الفقيدة بعد صلاة العشاء اليوم الأربعاء في جامع الراجحي، وتوارى الثرى في مقبرة النسيم.

وتُتقبل التعازي في الفقيدة بمنزل العائلة الكائن بحي الصفا ومن خلال الاتصال على رقم الهاتف 0504203639.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
وفاة والدة الشيخ علي الزغيبي
سبق

توفيت، صباح اليوم، والدة الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة المكلف بوزارة الشؤون الإسلامية علي بن عبدالله الزغيبي.

وسيصلى على الفقيدة بعد صلاة العشاء اليوم الأربعاء في جامع الراجحي، وتوارى الثرى في مقبرة النسيم.

وتُتقبل التعازي في الفقيدة بمنزل العائلة الكائن بحي الصفا ومن خلال الاتصال على رقم الهاتف 0504203639.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
04:43 PM

وفاة والدة الشيخ علي الزغيبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
113

توفيت، صباح اليوم، والدة الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة المكلف بوزارة الشؤون الإسلامية علي بن عبدالله الزغيبي.

وسيصلى على الفقيدة بعد صلاة العشاء اليوم الأربعاء في جامع الراجحي، وتوارى الثرى في مقبرة النسيم.

وتُتقبل التعازي في الفقيدة بمنزل العائلة الكائن بحي الصفا ومن خلال الاتصال على رقم الهاتف 0504203639.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,113
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,384
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,135
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,004

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة