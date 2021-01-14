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جهود إنسانية تتواصل.. "سلمان للإغاثة" يجري 15 عملية جراحية للأطفال في المكلا

امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، تنفيذ حملته الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال اليمنيين في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وقام الفريق الطبي للمركز في اليوم الرابع من الحملة بإجراء 15 عملية جراحية، منها سبع جراحات في المسالك البولية وثماني جراحات عامة، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، كما راجع عيادة طب الأسرة الموازية لبرنامج الجراحات المتخصصة 31 فردًا.

تأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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جهود إنسانية تتواصل.. "سلمان للإغاثة" يجري 15 عملية جراحية للأطفال في المكلا
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، تنفيذ حملته الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال اليمنيين في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وقام الفريق الطبي للمركز في اليوم الرابع من الحملة بإجراء 15 عملية جراحية، منها سبع جراحات في المسالك البولية وثماني جراحات عامة، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، كما راجع عيادة طب الأسرة الموازية لبرنامج الجراحات المتخصصة 31 فردًا.

تأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
02:12 PM

جهود إنسانية تتواصل.. "سلمان للإغاثة" يجري 15 عملية جراحية للأطفال في المكلا

امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، تنفيذ حملته الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال اليمنيين في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وقام الفريق الطبي للمركز في اليوم الرابع من الحملة بإجراء 15 عملية جراحية، منها سبع جراحات في المسالك البولية وثماني جراحات عامة، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، كما راجع عيادة طب الأسرة الموازية لبرنامج الجراحات المتخصصة 31 فردًا.

تأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

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