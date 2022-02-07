نجاح فريق طبي في إجراء عملية بالقسطرة لزراعة صمام لمريضين بتبوك

بمركز القلب بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية

‬نجح فريق طبي بمركز القلب بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية بإجراء عملية زراعة الصمام الأورطي لمريضين يبلغان من العمر (75 و80) عن طريق القسطرة دون الحاجة إلى الجراحة؛ حيث كانا يعانيان من تكلسات وضيق شديد جدّاً في الصمام الأورطي.

ويعد إجراء عمليات القلب المفتوح لمثل هذه الحالات عالي الخطورة، ويتمتع المريضان بصحة جيدة ولله الحمد، وغادرا المستشفى.

يُذكر أن مركز القلب بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية تم تدشينه في منتصف عام 2021م بسعة 130 سريرًا من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، ضمن مشاريع سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع.