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الوليد بن طلال يكافئ بطل الكاراتيه "حامدي" بمليون ريال

قدَّم الأمير الوليد بن طلال التهنئة للقيادة السعودية بمناسبة تحقيق بطل الكاراتيه طارق حامدي فضية أولمبياد "طوكيو 2020".

وقال الوليد في تغريدة له من خلال حسابه في "تويتر": "نبارك للقيادة تحقيق البطل طارق حامدي الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020. وبمناسبة هذا الإنجاز التاريخي أقدم مكافأة 1.000.000 ريال للبطل السعودي".

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو طارق حامدي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الوليد بن طلال يكافئ بطل الكاراتيه "حامدي" بمليون ريال
سبق

قدَّم الأمير الوليد بن طلال التهنئة للقيادة السعودية بمناسبة تحقيق بطل الكاراتيه طارق حامدي فضية أولمبياد "طوكيو 2020".

وقال الوليد في تغريدة له من خلال حسابه في "تويتر": "نبارك للقيادة تحقيق البطل طارق حامدي الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020. وبمناسبة هذا الإنجاز التاريخي أقدم مكافأة 1.000.000 ريال للبطل السعودي".

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
09:04 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:57 AM

الوليد بن طلال يكافئ بطل الكاراتيه "حامدي" بمليون ريال

A A A
أحمد سرور - الرياض
8
13,847

قدَّم الأمير الوليد بن طلال التهنئة للقيادة السعودية بمناسبة تحقيق بطل الكاراتيه طارق حامدي فضية أولمبياد "طوكيو 2020".

وقال الوليد في تغريدة له من خلال حسابه في "تويتر": "نبارك للقيادة تحقيق البطل طارق حامدي الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020. وبمناسبة هذا الإنجاز التاريخي أقدم مكافأة 1.000.000 ريال للبطل السعودي".

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