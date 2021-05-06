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خلال العشر الأواخر.. تكثيف الخدمات المقدمة لقاصدات الحرم من قِبَل الفِرَق التطوعية

الوكالة التطويرية النسائية: أعربت المتطوعات عن مشاعرهن النبيلة في خدمتهن للقاصدات

تابعت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية -المتمثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية- الفِرَق التطوعية النسائية المؤهلة، وبتوجيه سديد من وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ تم تكثيف الخدمات الجليلة المقدمة لقاصدات البيت الحرام من قِبَل جميع الفِرَق التطوعية اعتبارًا من أول ليلة من ليالي العشر الأواخر لموسم شهر رمضان المبارك 1442 هـ.

ولقد تابعت العملَ التطوعي النسائي مديرة وحدة تنسيق العمل التطوعي النسائي وردة بنت محجي العتيبي، وأوضحت آلية تواجد الفِرَق التطوعية وقياداتهن في جميع جنبات المسجد الحرام، هذا عدا فِرَق الهلال الأحمر السعودي النسائي اللاتي قمن بالمسارعة في تقديم الخدمات الطبية وأخذ قياس حرارة القاصدات في جميع الأروقة؛ لا سيما على البوابات الرئيسية للمسجد الحرام.. ولقد أعربت المتطوعات عن مشاعرهن النبيلة في خدمتهن لقاصدات البيت العتيق، وأبدين مدى جاهزيتهن للعشر الأواخر بكل حماسة وجد واجتهاد.

وفي الختام رفعت شكرها لوكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ على كل ما توليه من بالغ الرعاية والاهتمام بالفِرَق التطوعية النسائية بالمسجد الحرام، والشكر موصول للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه المتواصل للخدمات المخصصة لقاصدات البيت الحرام التي تعتبر امتدادًا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في رؤية المملكة 2030.

رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال العشر الأواخر.. تكثيف الخدمات المقدمة لقاصدات الحرم من قِبَل الفِرَق التطوعية
سبق

تابعت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية -المتمثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية- الفِرَق التطوعية النسائية المؤهلة، وبتوجيه سديد من وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ تم تكثيف الخدمات الجليلة المقدمة لقاصدات البيت الحرام من قِبَل جميع الفِرَق التطوعية اعتبارًا من أول ليلة من ليالي العشر الأواخر لموسم شهر رمضان المبارك 1442 هـ.

ولقد تابعت العملَ التطوعي النسائي مديرة وحدة تنسيق العمل التطوعي النسائي وردة بنت محجي العتيبي، وأوضحت آلية تواجد الفِرَق التطوعية وقياداتهن في جميع جنبات المسجد الحرام، هذا عدا فِرَق الهلال الأحمر السعودي النسائي اللاتي قمن بالمسارعة في تقديم الخدمات الطبية وأخذ قياس حرارة القاصدات في جميع الأروقة؛ لا سيما على البوابات الرئيسية للمسجد الحرام.. ولقد أعربت المتطوعات عن مشاعرهن النبيلة في خدمتهن لقاصدات البيت العتيق، وأبدين مدى جاهزيتهن للعشر الأواخر بكل حماسة وجد واجتهاد.

وفي الختام رفعت شكرها لوكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ على كل ما توليه من بالغ الرعاية والاهتمام بالفِرَق التطوعية النسائية بالمسجد الحرام، والشكر موصول للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه المتواصل للخدمات المخصصة لقاصدات البيت الحرام التي تعتبر امتدادًا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في رؤية المملكة 2030.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
08:59 PM

خلال العشر الأواخر.. تكثيف الخدمات المقدمة لقاصدات الحرم من قِبَل الفِرَق التطوعية

الوكالة التطويرية النسائية: أعربت المتطوعات عن مشاعرهن النبيلة في خدمتهن للقاصدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تابعت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية -المتمثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية- الفِرَق التطوعية النسائية المؤهلة، وبتوجيه سديد من وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ تم تكثيف الخدمات الجليلة المقدمة لقاصدات البيت الحرام من قِبَل جميع الفِرَق التطوعية اعتبارًا من أول ليلة من ليالي العشر الأواخر لموسم شهر رمضان المبارك 1442 هـ.

ولقد تابعت العملَ التطوعي النسائي مديرة وحدة تنسيق العمل التطوعي النسائي وردة بنت محجي العتيبي، وأوضحت آلية تواجد الفِرَق التطوعية وقياداتهن في جميع جنبات المسجد الحرام، هذا عدا فِرَق الهلال الأحمر السعودي النسائي اللاتي قمن بالمسارعة في تقديم الخدمات الطبية وأخذ قياس حرارة القاصدات في جميع الأروقة؛ لا سيما على البوابات الرئيسية للمسجد الحرام.. ولقد أعربت المتطوعات عن مشاعرهن النبيلة في خدمتهن لقاصدات البيت العتيق، وأبدين مدى جاهزيتهن للعشر الأواخر بكل حماسة وجد واجتهاد.

وفي الختام رفعت شكرها لوكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ على كل ما توليه من بالغ الرعاية والاهتمام بالفِرَق التطوعية النسائية بالمسجد الحرام، والشكر موصول للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه المتواصل للخدمات المخصصة لقاصدات البيت الحرام التي تعتبر امتدادًا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في رؤية المملكة 2030.

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