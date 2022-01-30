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"الأمن البيئي" يضبط (21) مخالفًا للبيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا بمناطق المملكة

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (21) مخالفًا لنظام البيئة، (18) مواطنًا، و(3) مقيمين من الجنسيات السودانية واليمنية والفلسطينية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم (67) متراً مكعبًا من الحطب المحلي.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

‏‎وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

‏‎يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن البيئي" يضبط (21) مخالفًا للبيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا بمناطق المملكة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (21) مخالفًا لنظام البيئة، (18) مواطنًا، و(3) مقيمين من الجنسيات السودانية واليمنية والفلسطينية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم (67) متراً مكعبًا من الحطب المحلي.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

‏‎وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

‏‎يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
12:15 AM

"الأمن البيئي" يضبط (21) مخالفًا للبيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا بمناطق المملكة

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (21) مخالفًا لنظام البيئة، (18) مواطنًا، و(3) مقيمين من الجنسيات السودانية واليمنية والفلسطينية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم (67) متراً مكعبًا من الحطب المحلي.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

‏‎وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

‏‎يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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