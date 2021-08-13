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"حبيب العازمي" يقترح إنشاء نادٍ للشعر.. ويشيد بتركي آل الشيخ

قال لـ"سبق": كشعراء نرى أن هذا حلم ينطلق من وطن عظيم

أكد الشاعر المعروف حبيب العازمي، أن الشعر والشعراء وجدوا اهتماماً يليق بماضي الشعر وحاضره، وأنهم عوملوا بكل تقدير من الجهات الحكومية تتقدمها هيئة الترفيه وعرابها معالي المستشار تركي آل الشيخ، مقترحاً "العازمي" إنشاء بيت للشعر ينطلق من الرياض يجمع الشعراء والأدباء من كل منطقة مع وجود مكتبة وإدارة شؤون المبدعين وتلمس حاجات الشعراء وتنظيم الفعاليات وإقامة المسابقات الوطنية، وقد يعمم على بعض العواصم العربية.

وقال الشاعر حبيب العازمي في حديثه لـ "سبق": "المملكة العربية السعودية مهبط الوحي ومهد الرسالات وتاريخ المجد ومجد البطولات وقبلة الحضارات وحاضرة الوجهات، وهي رأس الحربة لتقدم الوطن العربي ونهضته انطلاقاً من رؤية سيد الشرق الأوسط والعالم سمو مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان، وبتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين والدنا وقائدنا حفظه الله؛ فاليوم نشعر وكأننا نوزع خرائط طرق في الثقافة والتراث والرياضة والصناعة وكل مجالات الحياة، فكل رجالات الدولة يستنفرون كل طاقاتهم لكي تتبوأ المملكة وقائدها وشعبها المركز الريادي الذي يليق بها".

وأضاف: "بيت الشعر .. بين شطر العزوم وقاف أبو ناصر .. ولأننا في الشعر ننطلق من الفكرة ثم نبني البيت ليتنفس المعنى، فقد لقينا اهتماماً يليق بماضي الشعر وحاضره وعوملنا بكل تقدير من الجهات الحكومية تتقدمها هيئة الترفيه وعرابها الشاعر الذي استحق وسام الملك عبدالعزيز في خدمة القادة والوطن معالي المستشار تركي آل الشيخ، الرجل الوطني المخلص الذي سخر جهده ووقته لخدمة كل فئات المجتمع حتى في أشد حالات الإنهاك والتعب كان حريصاً على أن يعكس ثقة ولاة الأمر بما يليق بهم ويليق به وبوطنه".

وتابع العازمي: "ولأننا كشعراء وهو خير من يمثلنا أنخنا راحلة بيت الشعر على بابه وهو مقترح لفكرة قد تصبح حدثاً هاماً متى ما تبناها، وبيت الشعر مكان يجمع الشعراء والأدباء في كل منطقة مع وجود مكتبة وإدارة شؤون المبدعين وتلمس حاجات الشعراء وتنظيم الفعاليات وإقامة المسابقات الوطنية، وبيت الشعر ينطلق من الرياض ويكون بمناطق المملكة تمثيل فرعي، وقد يعمم على بعض العواصم العربية، فنحن كشعراء نرى أن هذا حلم عظيم ينطلق من وطن عظيم يتبناه رجل عظيم".

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"حبيب العازمي" يقترح إنشاء نادٍ للشعر.. ويشيد بتركي آل الشيخ
سبق

أكد الشاعر المعروف حبيب العازمي، أن الشعر والشعراء وجدوا اهتماماً يليق بماضي الشعر وحاضره، وأنهم عوملوا بكل تقدير من الجهات الحكومية تتقدمها هيئة الترفيه وعرابها معالي المستشار تركي آل الشيخ، مقترحاً "العازمي" إنشاء بيت للشعر ينطلق من الرياض يجمع الشعراء والأدباء من كل منطقة مع وجود مكتبة وإدارة شؤون المبدعين وتلمس حاجات الشعراء وتنظيم الفعاليات وإقامة المسابقات الوطنية، وقد يعمم على بعض العواصم العربية.

وقال الشاعر حبيب العازمي في حديثه لـ "سبق": "المملكة العربية السعودية مهبط الوحي ومهد الرسالات وتاريخ المجد ومجد البطولات وقبلة الحضارات وحاضرة الوجهات، وهي رأس الحربة لتقدم الوطن العربي ونهضته انطلاقاً من رؤية سيد الشرق الأوسط والعالم سمو مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان، وبتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين والدنا وقائدنا حفظه الله؛ فاليوم نشعر وكأننا نوزع خرائط طرق في الثقافة والتراث والرياضة والصناعة وكل مجالات الحياة، فكل رجالات الدولة يستنفرون كل طاقاتهم لكي تتبوأ المملكة وقائدها وشعبها المركز الريادي الذي يليق بها".

وأضاف: "بيت الشعر .. بين شطر العزوم وقاف أبو ناصر .. ولأننا في الشعر ننطلق من الفكرة ثم نبني البيت ليتنفس المعنى، فقد لقينا اهتماماً يليق بماضي الشعر وحاضره وعوملنا بكل تقدير من الجهات الحكومية تتقدمها هيئة الترفيه وعرابها الشاعر الذي استحق وسام الملك عبدالعزيز في خدمة القادة والوطن معالي المستشار تركي آل الشيخ، الرجل الوطني المخلص الذي سخر جهده ووقته لخدمة كل فئات المجتمع حتى في أشد حالات الإنهاك والتعب كان حريصاً على أن يعكس ثقة ولاة الأمر بما يليق بهم ويليق به وبوطنه".

وتابع العازمي: "ولأننا كشعراء وهو خير من يمثلنا أنخنا راحلة بيت الشعر على بابه وهو مقترح لفكرة قد تصبح حدثاً هاماً متى ما تبناها، وبيت الشعر مكان يجمع الشعراء والأدباء في كل منطقة مع وجود مكتبة وإدارة شؤون المبدعين وتلمس حاجات الشعراء وتنظيم الفعاليات وإقامة المسابقات الوطنية، وبيت الشعر ينطلق من الرياض ويكون بمناطق المملكة تمثيل فرعي، وقد يعمم على بعض العواصم العربية، فنحن كشعراء نرى أن هذا حلم عظيم ينطلق من وطن عظيم يتبناه رجل عظيم".

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
06:39 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
07:19 PM

"حبيب العازمي" يقترح إنشاء نادٍ للشعر.. ويشيد بتركي آل الشيخ

قال لـ"سبق": كشعراء نرى أن هذا حلم ينطلق من وطن عظيم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكد الشاعر المعروف حبيب العازمي، أن الشعر والشعراء وجدوا اهتماماً يليق بماضي الشعر وحاضره، وأنهم عوملوا بكل تقدير من الجهات الحكومية تتقدمها هيئة الترفيه وعرابها معالي المستشار تركي آل الشيخ، مقترحاً "العازمي" إنشاء بيت للشعر ينطلق من الرياض يجمع الشعراء والأدباء من كل منطقة مع وجود مكتبة وإدارة شؤون المبدعين وتلمس حاجات الشعراء وتنظيم الفعاليات وإقامة المسابقات الوطنية، وقد يعمم على بعض العواصم العربية.

وقال الشاعر حبيب العازمي في حديثه لـ "سبق": "المملكة العربية السعودية مهبط الوحي ومهد الرسالات وتاريخ المجد ومجد البطولات وقبلة الحضارات وحاضرة الوجهات، وهي رأس الحربة لتقدم الوطن العربي ونهضته انطلاقاً من رؤية سيد الشرق الأوسط والعالم سمو مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان، وبتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين والدنا وقائدنا حفظه الله؛ فاليوم نشعر وكأننا نوزع خرائط طرق في الثقافة والتراث والرياضة والصناعة وكل مجالات الحياة، فكل رجالات الدولة يستنفرون كل طاقاتهم لكي تتبوأ المملكة وقائدها وشعبها المركز الريادي الذي يليق بها".

وأضاف: "بيت الشعر .. بين شطر العزوم وقاف أبو ناصر .. ولأننا في الشعر ننطلق من الفكرة ثم نبني البيت ليتنفس المعنى، فقد لقينا اهتماماً يليق بماضي الشعر وحاضره وعوملنا بكل تقدير من الجهات الحكومية تتقدمها هيئة الترفيه وعرابها الشاعر الذي استحق وسام الملك عبدالعزيز في خدمة القادة والوطن معالي المستشار تركي آل الشيخ، الرجل الوطني المخلص الذي سخر جهده ووقته لخدمة كل فئات المجتمع حتى في أشد حالات الإنهاك والتعب كان حريصاً على أن يعكس ثقة ولاة الأمر بما يليق بهم ويليق به وبوطنه".

وتابع العازمي: "ولأننا كشعراء وهو خير من يمثلنا أنخنا راحلة بيت الشعر على بابه وهو مقترح لفكرة قد تصبح حدثاً هاماً متى ما تبناها، وبيت الشعر مكان يجمع الشعراء والأدباء في كل منطقة مع وجود مكتبة وإدارة شؤون المبدعين وتلمس حاجات الشعراء وتنظيم الفعاليات وإقامة المسابقات الوطنية، وبيت الشعر ينطلق من الرياض ويكون بمناطق المملكة تمثيل فرعي، وقد يعمم على بعض العواصم العربية، فنحن كشعراء نرى أن هذا حلم عظيم ينطلق من وطن عظيم يتبناه رجل عظيم".

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