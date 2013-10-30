النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرلمان العربي يؤكّد دعمه مصر في مفاوضات سد النهضة

في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته التي عُقدت بمقر الجامعة العربية

أكّد البرلمان العربي دعمه الكامل لمصر في مفاوضات سد النهضة، وفي جهودها التي تقوم بها في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف البغيض.

وشدّد البرلمان العربي، في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي عُقدت بمقر الجامعة العربية، على استمرار الدعم الكامل لمصر في مفاوضات سد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقها في مياه النيل.

وأعرب عن تضامنه الكامل مع مصر في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدّي للميليشيات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والخراب في مصر والمنطقة.

وثمّن عالياً الممارسة الديمقراطية الراشدة للشعب المصري بنجاحه في ممارسة حقه الدستوري بانتخاب مجلسَي الشيوخ والنواب، حيث جرت عملية الانتخاب بصورة حضارية سلسة تؤكّد مكانة مصر وقوة مؤسساتها الدستورية ووعي شعبها والتزام قادتها بالحقوق الدستورية.

سد النهضة

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
البرلمان العربي يؤكّد دعمه مصر في مفاوضات سد النهضة
سبق

أكّد البرلمان العربي دعمه الكامل لمصر في مفاوضات سد النهضة، وفي جهودها التي تقوم بها في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف البغيض.

وشدّد البرلمان العربي، في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي عُقدت بمقر الجامعة العربية، على استمرار الدعم الكامل لمصر في مفاوضات سد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقها في مياه النيل.

وأعرب عن تضامنه الكامل مع مصر في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدّي للميليشيات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والخراب في مصر والمنطقة.

وثمّن عالياً الممارسة الديمقراطية الراشدة للشعب المصري بنجاحه في ممارسة حقه الدستوري بانتخاب مجلسَي الشيوخ والنواب، حيث جرت عملية الانتخاب بصورة حضارية سلسة تؤكّد مكانة مصر وقوة مؤسساتها الدستورية ووعي شعبها والتزام قادتها بالحقوق الدستورية.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
01:04 PM

البرلمان العربي يؤكّد دعمه مصر في مفاوضات سد النهضة

في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته التي عُقدت بمقر الجامعة العربية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
3
378

أكّد البرلمان العربي دعمه الكامل لمصر في مفاوضات سد النهضة، وفي جهودها التي تقوم بها في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف البغيض.

وشدّد البرلمان العربي، في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي عُقدت بمقر الجامعة العربية، على استمرار الدعم الكامل لمصر في مفاوضات سد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقها في مياه النيل.

وأعرب عن تضامنه الكامل مع مصر في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدّي للميليشيات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والخراب في مصر والمنطقة.

وثمّن عالياً الممارسة الديمقراطية الراشدة للشعب المصري بنجاحه في ممارسة حقه الدستوري بانتخاب مجلسَي الشيوخ والنواب، حيث جرت عملية الانتخاب بصورة حضارية سلسة تؤكّد مكانة مصر وقوة مؤسساتها الدستورية ووعي شعبها والتزام قادتها بالحقوق الدستورية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,376
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,768
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,674
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,838

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة