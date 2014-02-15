"الحياة الفطرية" يحيِّد خطر "أسد وذئب" في متنزه خاص ببريدة

فريق متخصص نقلها مع عدد من الثدييات والطيور والزواحف لوحدة إيواء ‎

باشر أمس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بلاغًا عن عرض كائنات فطرية، منها عدد من المفترسات، في أحد المتنزهات الخاصة بمدينة بريدة، وذلك بشكل غير نظامي؛ وهو ما يعد مخالفة لنظام البيئة ولائحته التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.

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وأوضح المركز أن فريقًا من المتخصصين بالتعاون مع شرطة منطقة القصيم تمكَّن من السيطرة على الكائنات المفترسة التي تتضمن أسدًا وذئبًا، إضافة إلى عدد من الثدييات والطيور والزواحف، وتم تحييد خطرها، ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز تحت رعاية متخصصين، وإشراف بيطري.

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وأكد المركز أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، بما في ذلك اقتناؤها وعرضها، يُعدُّ من المخالفات البيئية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتَيْن العقوبتَيْن.

ودعا إلى الإبلاغ عن أية مخالفات متعلقة باللوائح التنفيذية لنظام البيئة، الخاصة بالحياة الفطرية، بما في ذلك اقتناء أو عرض المفترسات، وذلك من خلال خدمة تقديم البلاغات بمنصة "فطري"، أو بالاتصال بالجهات الأمنية على الرقم 911 في منطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، والرقم 999 في بقية مناطق السعودية.

وحذَّر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من خطورة تربية الكائنات المفترسة على حياة الإنسان، كما يدعو المركز كل مَنْ يقتني أو يربي المفترسات إلى سرعة تسليمها للمركز لتجنُّب ضبطهم وإيقاع المخالفات بحقهم.