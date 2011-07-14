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تونس والجزائر في مواجهة نارية أمام السنغال ونيجيريا

في نصف نهائي كأس إفريقيا

ستكون أنظار محبي كرة القدم الإفريقية موجهة اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ وذلك بمناسبة لقاءَي نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 بين تونس والسنغال في المباراة الأولى، والجزائر ونيجيريا في المباراة الثانية.

ووصل المنتخب التونسي إلى هذا الدور بصعوبة كبيرة، خاصة خلال مرحلة المجموعات؛ إذ حقق ثلاثة تعادلات، وتأهل في المرتبة الثالثة، فضلاً عن تفوقه على منتخب غانا بركلات الترجيح في ثُمن النهائي، وفاز بسهولة على مدغشقر في دور الثمانية.

أما المنتخب السنغالي ففاز بكل مبارياته في التسعين دقيقة باستثناء خسارة واحدة أمام الجزائر.

وفي المباراة الثانية التي ستجمع الجزائر بنيجيريا فقد حقق المنتخب الجزائري أفضل مشوار في البطولة حتى الآن، ولم يُهزم في أي مباراة، فيما خسر منتخب نيجيريا ثالث لقاء في دور المجموعات بثنائية من دون مقابل أمام مدغشقر، لكن عاد المنتخب النيجيري بقوة في الأدوار الإقصائية، وأخرج كلاً من الكاميرون وجنوب إفريقيا من المسابقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تونس والجزائر في مواجهة نارية أمام السنغال ونيجيريا
سبق

ستكون أنظار محبي كرة القدم الإفريقية موجهة اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ وذلك بمناسبة لقاءَي نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 بين تونس والسنغال في المباراة الأولى، والجزائر ونيجيريا في المباراة الثانية.

ووصل المنتخب التونسي إلى هذا الدور بصعوبة كبيرة، خاصة خلال مرحلة المجموعات؛ إذ حقق ثلاثة تعادلات، وتأهل في المرتبة الثالثة، فضلاً عن تفوقه على منتخب غانا بركلات الترجيح في ثُمن النهائي، وفاز بسهولة على مدغشقر في دور الثمانية.

أما المنتخب السنغالي ففاز بكل مبارياته في التسعين دقيقة باستثناء خسارة واحدة أمام الجزائر.

وفي المباراة الثانية التي ستجمع الجزائر بنيجيريا فقد حقق المنتخب الجزائري أفضل مشوار في البطولة حتى الآن، ولم يُهزم في أي مباراة، فيما خسر منتخب نيجيريا ثالث لقاء في دور المجموعات بثنائية من دون مقابل أمام مدغشقر، لكن عاد المنتخب النيجيري بقوة في الأدوار الإقصائية، وأخرج كلاً من الكاميرون وجنوب إفريقيا من المسابقة.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
01:27 AM

تونس والجزائر في مواجهة نارية أمام السنغال ونيجيريا

في نصف نهائي كأس إفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ستكون أنظار محبي كرة القدم الإفريقية موجهة اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ وذلك بمناسبة لقاءَي نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 بين تونس والسنغال في المباراة الأولى، والجزائر ونيجيريا في المباراة الثانية.

ووصل المنتخب التونسي إلى هذا الدور بصعوبة كبيرة، خاصة خلال مرحلة المجموعات؛ إذ حقق ثلاثة تعادلات، وتأهل في المرتبة الثالثة، فضلاً عن تفوقه على منتخب غانا بركلات الترجيح في ثُمن النهائي، وفاز بسهولة على مدغشقر في دور الثمانية.

أما المنتخب السنغالي ففاز بكل مبارياته في التسعين دقيقة باستثناء خسارة واحدة أمام الجزائر.

وفي المباراة الثانية التي ستجمع الجزائر بنيجيريا فقد حقق المنتخب الجزائري أفضل مشوار في البطولة حتى الآن، ولم يُهزم في أي مباراة، فيما خسر منتخب نيجيريا ثالث لقاء في دور المجموعات بثنائية من دون مقابل أمام مدغشقر، لكن عاد المنتخب النيجيري بقوة في الأدوار الإقصائية، وأخرج كلاً من الكاميرون وجنوب إفريقيا من المسابقة.

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