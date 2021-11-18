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نائب رئيس الإمارات يستقبل "سلطان بن سلمان" خلال زيارته معرض دبي للطيران

استعرض مشروع القمر الصناعي العربي 813 مع رئيس وكالة الفضاء الإماراتية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة السعودية للفضاء الذي زار معرض دبي للطيران.

وفي التفاصيل، رحب الشيخ محمد بن راشد بالأمير سلطان بن سلمان، ضيفاً على المعرض، فيما عبر الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره لسموه متمنياً للشيخ محمد بن راشد ولدولة الإمارات العربية المتحدة دوام التوفيق.

وكان رئيس الهيئة السعودية للفضاء قد زار يوم أمس معرض دبي للطيران، والتقى وزير الدولة لشؤون التعليم العالي في الإمارات الدكتور أحمد بالهول الفلاسي.

التقى الأمير سلطان بن سلمان، رئيس وكالة الفضاء الإماراتية الدكتور محمد الحبابي، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين، كما تم استعراض مشروع القمر الصناعي العربي 813.

وفي وقت لاحق، التقى سمو الأمير سلطان بن سلمان رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، وأعرب عن تقديره لما قاما به من جهود مثمرة لخدمة المنطقة متمنياً لهما المزيد من التوفيق.

كما قام بزيارة لعدد من أجنحة الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية العارضة واستمع إلى شرح عن آخر ما توصل إليه العلم الحديث في مجال الفضاء.

دبي نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد رئيس الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان معرض دبي للطيران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب رئيس الإمارات يستقبل "سلطان بن سلمان" خلال زيارته معرض دبي للطيران
سبق

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة السعودية للفضاء الذي زار معرض دبي للطيران.

وفي التفاصيل، رحب الشيخ محمد بن راشد بالأمير سلطان بن سلمان، ضيفاً على المعرض، فيما عبر الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره لسموه متمنياً للشيخ محمد بن راشد ولدولة الإمارات العربية المتحدة دوام التوفيق.

وكان رئيس الهيئة السعودية للفضاء قد زار يوم أمس معرض دبي للطيران، والتقى وزير الدولة لشؤون التعليم العالي في الإمارات الدكتور أحمد بالهول الفلاسي.

التقى الأمير سلطان بن سلمان، رئيس وكالة الفضاء الإماراتية الدكتور محمد الحبابي، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين، كما تم استعراض مشروع القمر الصناعي العربي 813.

وفي وقت لاحق، التقى سمو الأمير سلطان بن سلمان رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، وأعرب عن تقديره لما قاما به من جهود مثمرة لخدمة المنطقة متمنياً لهما المزيد من التوفيق.

كما قام بزيارة لعدد من أجنحة الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية العارضة واستمع إلى شرح عن آخر ما توصل إليه العلم الحديث في مجال الفضاء.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
10:44 PM

نائب رئيس الإمارات يستقبل "سلطان بن سلمان" خلال زيارته معرض دبي للطيران

استعرض مشروع القمر الصناعي العربي 813 مع رئيس وكالة الفضاء الإماراتية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - دبي
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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة السعودية للفضاء الذي زار معرض دبي للطيران.

وفي التفاصيل، رحب الشيخ محمد بن راشد بالأمير سلطان بن سلمان، ضيفاً على المعرض، فيما عبر الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره لسموه متمنياً للشيخ محمد بن راشد ولدولة الإمارات العربية المتحدة دوام التوفيق.

وكان رئيس الهيئة السعودية للفضاء قد زار يوم أمس معرض دبي للطيران، والتقى وزير الدولة لشؤون التعليم العالي في الإمارات الدكتور أحمد بالهول الفلاسي.

التقى الأمير سلطان بن سلمان، رئيس وكالة الفضاء الإماراتية الدكتور محمد الحبابي، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين، كما تم استعراض مشروع القمر الصناعي العربي 813.

وفي وقت لاحق، التقى سمو الأمير سلطان بن سلمان رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، وأعرب عن تقديره لما قاما به من جهود مثمرة لخدمة المنطقة متمنياً لهما المزيد من التوفيق.

كما قام بزيارة لعدد من أجنحة الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية العارضة واستمع إلى شرح عن آخر ما توصل إليه العلم الحديث في مجال الفضاء.

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