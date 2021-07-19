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"أشتية": ما يجري بالمسجد الأقصى انتهاك خطير لحرمته ويستدعي "تدخل عاجل"

أكد أن الاقتحامات تستفز مشاعر المسلمين وتهدد السلام والاستقرار بالمنطقة

عَدَّ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الاقتحامات التي نفذها مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، الأحد، بأنها تمثل انتهاكًا خطيرًا لقبلة المسلمين الأولى، يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

وتفصيلاً، دعا "أشتية" المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات, لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وتجاوز لـ"البروتوكولات" المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق السكان الأصليين للمدينة المحتلة، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.

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"أشتية": ما يجري بالمسجد الأقصى انتهاك خطير لحرمته ويستدعي "تدخل عاجل"
سبق

عَدَّ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الاقتحامات التي نفذها مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، الأحد، بأنها تمثل انتهاكًا خطيرًا لقبلة المسلمين الأولى، يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

وتفصيلاً، دعا "أشتية" المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات, لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وتجاوز لـ"البروتوكولات" المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق السكان الأصليين للمدينة المحتلة، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
12:24 AM

"أشتية": ما يجري بالمسجد الأقصى انتهاك خطير لحرمته ويستدعي "تدخل عاجل"

أكد أن الاقتحامات تستفز مشاعر المسلمين وتهدد السلام والاستقرار بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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عَدَّ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الاقتحامات التي نفذها مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، الأحد، بأنها تمثل انتهاكًا خطيرًا لقبلة المسلمين الأولى، يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

وتفصيلاً، دعا "أشتية" المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات, لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وتجاوز لـ"البروتوكولات" المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق السكان الأصليين للمدينة المحتلة، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.

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