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الإمارات.. إجراء ضد من لم يتلقوا لقاح كورونا

بعد تطعيم 65% من السكان المؤهلين

حذرت الإمارات من أنها قد تتخذ إجراء مع من لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تمضي فيه حملتها للتطعيم على قدم وساق.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: إن الإمارات، التي يقطنها نحو تسعة ملايين نسمة، وسعت حملة التطعيم بحيث تشمل من تبدأ أعمارهم من السادسة عشرة فما فوق، وقامت بتطعيم حوالي 65 في المائة من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح.

وقال الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة: "يتم حالياً دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع".

وأضاف: "ترددك اليوم يقف عائقاً أمام ما نصبو إليه ويعرّض أهلك ومحبيك ومجتمعك للخطر. تلقيك التطعيم سيسهم في تحصين وحماية هذا المجتمع من هذا الوباء".

ويتجاوز عدد من أصيبوا بالفيروس بالإمارات نصف مليون، توفي منهم 1559.

وتفرض الإمارات قواعد التباعد واستخدام الكمامات في الأماكن العامة، وهي من بين الدول التي تشهد أسرع برامج تطعيم في العالم.

وقالت هيئة الصحة في أبوظبي في تحديث الأربعاء: إن الإمارة توفر الآن لقاح فايزر-بيونتيك إضافة إلى لقاح "سينوفارم" الصيني.

وتقدم إمارة دبي بالفعل لقاح "فايزر"، إضافة إلى لقاح "أسترازينيكا".

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الإمارات.. إجراء ضد من لم يتلقوا لقاح كورونا
سبق

حذرت الإمارات من أنها قد تتخذ إجراء مع من لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تمضي فيه حملتها للتطعيم على قدم وساق.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: إن الإمارات، التي يقطنها نحو تسعة ملايين نسمة، وسعت حملة التطعيم بحيث تشمل من تبدأ أعمارهم من السادسة عشرة فما فوق، وقامت بتطعيم حوالي 65 في المائة من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح.

وقال الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة: "يتم حالياً دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع".

وأضاف: "ترددك اليوم يقف عائقاً أمام ما نصبو إليه ويعرّض أهلك ومحبيك ومجتمعك للخطر. تلقيك التطعيم سيسهم في تحصين وحماية هذا المجتمع من هذا الوباء".

ويتجاوز عدد من أصيبوا بالفيروس بالإمارات نصف مليون، توفي منهم 1559.

وتفرض الإمارات قواعد التباعد واستخدام الكمامات في الأماكن العامة، وهي من بين الدول التي تشهد أسرع برامج تطعيم في العالم.

وقالت هيئة الصحة في أبوظبي في تحديث الأربعاء: إن الإمارة توفر الآن لقاح فايزر-بيونتيك إضافة إلى لقاح "سينوفارم" الصيني.

وتقدم إمارة دبي بالفعل لقاح "فايزر"، إضافة إلى لقاح "أسترازينيكا".

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
02:43 PM

الإمارات.. إجراء ضد من لم يتلقوا لقاح كورونا

بعد تطعيم 65% من السكان المؤهلين

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
4,884

حذرت الإمارات من أنها قد تتخذ إجراء مع من لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تمضي فيه حملتها للتطعيم على قدم وساق.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: إن الإمارات، التي يقطنها نحو تسعة ملايين نسمة، وسعت حملة التطعيم بحيث تشمل من تبدأ أعمارهم من السادسة عشرة فما فوق، وقامت بتطعيم حوالي 65 في المائة من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح.

وقال الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة: "يتم حالياً دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع".

وأضاف: "ترددك اليوم يقف عائقاً أمام ما نصبو إليه ويعرّض أهلك ومحبيك ومجتمعك للخطر. تلقيك التطعيم سيسهم في تحصين وحماية هذا المجتمع من هذا الوباء".

ويتجاوز عدد من أصيبوا بالفيروس بالإمارات نصف مليون، توفي منهم 1559.

وتفرض الإمارات قواعد التباعد واستخدام الكمامات في الأماكن العامة، وهي من بين الدول التي تشهد أسرع برامج تطعيم في العالم.

وقالت هيئة الصحة في أبوظبي في تحديث الأربعاء: إن الإمارة توفر الآن لقاح فايزر-بيونتيك إضافة إلى لقاح "سينوفارم" الصيني.

وتقدم إمارة دبي بالفعل لقاح "فايزر"، إضافة إلى لقاح "أسترازينيكا".

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