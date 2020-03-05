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الجزائر تعلن 5 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 17 شخصاً

الصحة الجزائرية قالت إن التحقيق الوبائي مستمر لتحديد هوية المخالطين لهم

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الليلة تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة في بيان أن الإصابات الجديدة مؤكدة ولأشخاص من نفس العائلة, موضحة أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 17 حالة بعدما كان 12 حالة عصر اليوم.

وأضافت الوزارة في بيانها أن التحقيق الوبائي مازال مستمراً لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين.

الجزائر وزارة الصحة الجزائرية فيروس كورونا الجديد

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الجزائر تعلن 5 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 17 شخصاً
سبق

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الليلة تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة في بيان أن الإصابات الجديدة مؤكدة ولأشخاص من نفس العائلة, موضحة أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 17 حالة بعدما كان 12 حالة عصر اليوم.

وأضافت الوزارة في بيانها أن التحقيق الوبائي مازال مستمراً لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:42 AM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:38 AM

الجزائر تعلن 5 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 17 شخصاً

الصحة الجزائرية قالت إن التحقيق الوبائي مستمر لتحديد هوية المخالطين لهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الليلة تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة في بيان أن الإصابات الجديدة مؤكدة ولأشخاص من نفس العائلة, موضحة أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 17 حالة بعدما كان 12 حالة عصر اليوم.

وأضافت الوزارة في بيانها أن التحقيق الوبائي مازال مستمراً لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين.

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