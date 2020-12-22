"الجبير" يستعرض مع سفيري هولندا وموريشيوس دعم التعاون الثنائي

بحث معهما خلال لقاءين بالرياض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الوزير الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا حيث جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

"الجبير" يستقبل سفيرة هولندا لدى المملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.