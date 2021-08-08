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"الشهابي" مفقود بالمظيلف منذ 9 أيام.. وأسرته تُناشد البحث عنه

أحد أقاربه يؤكد أنه يعاني اعتلالات نفسية وعرجًا بإحدى قدميه

ما زالت أسرة بمركز المظيلف شمال محافظة القنفذة في معاناة البحث عن ابنها صالح إبراهيم الشهابي، المفقود منذ نحو تسعة أيام وحتى هذه اللحظات.

وبحسب ما روى علي العيافي أحد أقارب الشاب المفقود لـ"سبق" فإن صالح في العقد الثالث من العمر ويعاني اعتلالات نفسية، ويعاني كذلك عرجًا بسيطًا بإحدى قدميه، ويحتمل أنه يلبس ثوبًا ملونًا، وخرج من المنزل منذ نحو تسعة أيام وتحديدًا بـ 20 / 12/ 1442هـ، وانقطعت أخباره عن ذويه، حيث إن والده متوفى، وأمه تعاني مرضًا بالقلب.

وأشار إلى أن أسرته تقدمت ببلاغ إلى شرطة المظيلف والتي باشرت البلاغ، لافتًا إلى أن أسرته تناشد كل من يشاهده أو يتعرف عليه أن يبلغ الأجهزة الأمنية المختصة أو التواصل معهم على هذا الرقم 0580242760

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"الشهابي" مفقود بالمظيلف منذ 9 أيام.. وأسرته تُناشد البحث عنه
سبق

ما زالت أسرة بمركز المظيلف شمال محافظة القنفذة في معاناة البحث عن ابنها صالح إبراهيم الشهابي، المفقود منذ نحو تسعة أيام وحتى هذه اللحظات.

وبحسب ما روى علي العيافي أحد أقارب الشاب المفقود لـ"سبق" فإن صالح في العقد الثالث من العمر ويعاني اعتلالات نفسية، ويعاني كذلك عرجًا بسيطًا بإحدى قدميه، ويحتمل أنه يلبس ثوبًا ملونًا، وخرج من المنزل منذ نحو تسعة أيام وتحديدًا بـ 20 / 12/ 1442هـ، وانقطعت أخباره عن ذويه، حيث إن والده متوفى، وأمه تعاني مرضًا بالقلب.

وأشار إلى أن أسرته تقدمت ببلاغ إلى شرطة المظيلف والتي باشرت البلاغ، لافتًا إلى أن أسرته تناشد كل من يشاهده أو يتعرف عليه أن يبلغ الأجهزة الأمنية المختصة أو التواصل معهم على هذا الرقم 0580242760

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
10:10 PM

"الشهابي" مفقود بالمظيلف منذ 9 أيام.. وأسرته تُناشد البحث عنه

أحد أقاربه يؤكد أنه يعاني اعتلالات نفسية وعرجًا بإحدى قدميه

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علي السحاري - القنفذة
0
7,248

ما زالت أسرة بمركز المظيلف شمال محافظة القنفذة في معاناة البحث عن ابنها صالح إبراهيم الشهابي، المفقود منذ نحو تسعة أيام وحتى هذه اللحظات.

وبحسب ما روى علي العيافي أحد أقارب الشاب المفقود لـ"سبق" فإن صالح في العقد الثالث من العمر ويعاني اعتلالات نفسية، ويعاني كذلك عرجًا بسيطًا بإحدى قدميه، ويحتمل أنه يلبس ثوبًا ملونًا، وخرج من المنزل منذ نحو تسعة أيام وتحديدًا بـ 20 / 12/ 1442هـ، وانقطعت أخباره عن ذويه، حيث إن والده متوفى، وأمه تعاني مرضًا بالقلب.

وأشار إلى أن أسرته تقدمت ببلاغ إلى شرطة المظيلف والتي باشرت البلاغ، لافتًا إلى أن أسرته تناشد كل من يشاهده أو يتعرف عليه أن يبلغ الأجهزة الأمنية المختصة أو التواصل معهم على هذا الرقم 0580242760

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