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"فينا خير" و"أثر" تشاركان في فعالية يوم اليتيم بدار التربية بالرياض

مبادرة مجتمعية.. تضمنت الإفطار وتنظيم برنامج ترفيهي وتوزيع جوائز

شارك مؤسس وأعضاء مبادرة ‫"فينا خير" وجمعية التطوع الصحية "أثر"، في احتفال الدار باليوم العربي لليتيم، ضمن المبادرات المجتمعية وبدعوة من إدارة دار التربية الاجتماعية بالرياض.

شهد الحفلُ، تناولَ وجبة الإفطار، ومشاركة مبادرة "فينا خير" في تقديم برنامج ثقافي وترفيهي وجوائز لأبناء الدار.

بينما قدمت جمعية "أثر" حقيبة وقائية تحتوي على كمامة ومعقم للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي نهاية الفعالية قدّمت الدار دروعًا تذكارية لمبادرة "فينا خير" ولجمعية "أثر"؛ تقديرًا لدورهما المجتمعي.

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"فينا خير" و"أثر" تشاركان في فعالية يوم اليتيم بدار التربية بالرياض
سبق

شارك مؤسس وأعضاء مبادرة ‫"فينا خير" وجمعية التطوع الصحية "أثر"، في احتفال الدار باليوم العربي لليتيم، ضمن المبادرات المجتمعية وبدعوة من إدارة دار التربية الاجتماعية بالرياض.

شهد الحفلُ، تناولَ وجبة الإفطار، ومشاركة مبادرة "فينا خير" في تقديم برنامج ثقافي وترفيهي وجوائز لأبناء الدار.

بينما قدمت جمعية "أثر" حقيبة وقائية تحتوي على كمامة ومعقم للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي نهاية الفعالية قدّمت الدار دروعًا تذكارية لمبادرة "فينا خير" ولجمعية "أثر"؛ تقديرًا لدورهما المجتمعي.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
09:45 PM

"فينا خير" و"أثر" تشاركان في فعالية يوم اليتيم بدار التربية بالرياض

مبادرة مجتمعية.. تضمنت الإفطار وتنظيم برنامج ترفيهي وتوزيع جوائز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك مؤسس وأعضاء مبادرة ‫"فينا خير" وجمعية التطوع الصحية "أثر"، في احتفال الدار باليوم العربي لليتيم، ضمن المبادرات المجتمعية وبدعوة من إدارة دار التربية الاجتماعية بالرياض.

شهد الحفلُ، تناولَ وجبة الإفطار، ومشاركة مبادرة "فينا خير" في تقديم برنامج ثقافي وترفيهي وجوائز لأبناء الدار.

بينما قدمت جمعية "أثر" حقيبة وقائية تحتوي على كمامة ومعقم للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي نهاية الفعالية قدّمت الدار دروعًا تذكارية لمبادرة "فينا خير" ولجمعية "أثر"؛ تقديرًا لدورهما المجتمعي.

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