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الطائف.. إغلاق 9 مقاهٍ مخالفة للوائح تقديم منتجات التبغ

في إطار حملة مكثفة نفذتها 11 بلدية فرعية تابعة للأمانة

أغلقت الإدارات الإشراقية والفروع البلدية بأمانة الطائف تسعة مقاهٍ مخالفة.

جاء ذلك ضمن حملة مكثفة تنفذها وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على محلات بيع وتقديم التبغ ومشتقاته، ومتابعة تطبيق اللائحة الجديدة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

وشملت الجولات الرقابية، التي نفذتها 11 بلدية فرعية ومكتباً للخدمات البلدية، أكثر من 50 مرفقاً لتداول وتقديم التبغ ومنتجاته بأنحاء المحافظة.

وأكدت الأمانة أن الحملات ستستمر على كل المقاهي ومحالّ تقديم التبغ، مشيدة في الوقت ذاته بتجاوب العديد من المقاهي والمحالّ مع اللائحة.

واشتملت اللائحة على اشتراطات عامة تتعلق بـ"المواقع والمباني والتجهيزات والمرافق والأمان والسلامة"، واشتراطات خاصة بـ"تجهيزات المعسل والجراك، والنظافة العامة، والترخيص والنظافة الشخصية والممارسات الصحية" وبقية الاشتراطات مثل المواقع وصالة التقديم وأماكن التحضير وخلافه.

منتجات التبغ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. إغلاق 9 مقاهٍ مخالفة للوائح تقديم منتجات التبغ
سبق

أغلقت الإدارات الإشراقية والفروع البلدية بأمانة الطائف تسعة مقاهٍ مخالفة.

جاء ذلك ضمن حملة مكثفة تنفذها وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على محلات بيع وتقديم التبغ ومشتقاته، ومتابعة تطبيق اللائحة الجديدة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

وشملت الجولات الرقابية، التي نفذتها 11 بلدية فرعية ومكتباً للخدمات البلدية، أكثر من 50 مرفقاً لتداول وتقديم التبغ ومنتجاته بأنحاء المحافظة.

وأكدت الأمانة أن الحملات ستستمر على كل المقاهي ومحالّ تقديم التبغ، مشيدة في الوقت ذاته بتجاوب العديد من المقاهي والمحالّ مع اللائحة.

واشتملت اللائحة على اشتراطات عامة تتعلق بـ"المواقع والمباني والتجهيزات والمرافق والأمان والسلامة"، واشتراطات خاصة بـ"تجهيزات المعسل والجراك، والنظافة العامة، والترخيص والنظافة الشخصية والممارسات الصحية" وبقية الاشتراطات مثل المواقع وصالة التقديم وأماكن التحضير وخلافه.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
01:13 PM

الطائف.. إغلاق 9 مقاهٍ مخالفة للوائح تقديم منتجات التبغ

في إطار حملة مكثفة نفذتها 11 بلدية فرعية تابعة للأمانة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أغلقت الإدارات الإشراقية والفروع البلدية بأمانة الطائف تسعة مقاهٍ مخالفة.

جاء ذلك ضمن حملة مكثفة تنفذها وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على محلات بيع وتقديم التبغ ومشتقاته، ومتابعة تطبيق اللائحة الجديدة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

وشملت الجولات الرقابية، التي نفذتها 11 بلدية فرعية ومكتباً للخدمات البلدية، أكثر من 50 مرفقاً لتداول وتقديم التبغ ومنتجاته بأنحاء المحافظة.

وأكدت الأمانة أن الحملات ستستمر على كل المقاهي ومحالّ تقديم التبغ، مشيدة في الوقت ذاته بتجاوب العديد من المقاهي والمحالّ مع اللائحة.

واشتملت اللائحة على اشتراطات عامة تتعلق بـ"المواقع والمباني والتجهيزات والمرافق والأمان والسلامة"، واشتراطات خاصة بـ"تجهيزات المعسل والجراك، والنظافة العامة، والترخيص والنظافة الشخصية والممارسات الصحية" وبقية الاشتراطات مثل المواقع وصالة التقديم وأماكن التحضير وخلافه.

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