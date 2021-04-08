بالفيديو.. يمنية حرة تصف هلاك مغتصب الحرائر "سلطان زابن" بالنصر

عبر فيديو متداول.. وسط تعليقات على الجرائم التي انتهكها بحق اليمنيين

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو لامرأة يمنية حرة تعلن عن تلقيها بشرى سارة وتدعو لمن بشرها بالجنة، وهي هلاك منتهك أعراض الحرائر بجمهورية اليمن الحوثي سلطان زابن، مؤكدة أن هلاكه فرحة لكل اليمنيين، وهو نصر من الله لكل المظلومين من أبناء وبنات اليمن.

وذكرت عبر مقطع الفيديو معاناتها ومعاناة النساء اليمنيات وقصص الظلم والجبروت التي فعلها المجرم "زابن" لتنفيذ مخططات المشروع الصفوي الخبيث باليمن.

وأوضحت أنه أذل نساء اليمن بالشمال وهو يقضي نحبه كـ"الكلب" بسبب فيروس "كورونا".

يشار إلى أن وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، نعت سلطان صالح زابن مدير عام البحث الجنائي، الذي توفي إثر مرض، وفقاً لما جاء في بيانها، دون الإفصاح عن ظروف وأسباب وفاته، أو ماهية المرض.

وفيما انهالت التعازي من قبل الميليشيات الحوثية، تبكي أحد أبرز وجوهها؛ كان العديد من اليمنيين على مواقع التواصل يذكرون بالتقارير التي لا تحصى وشهادات عشرات النساء في سجون تعذيبه بصنعاء، عن انتهاكات الرجل المعاقب أميركياً ومن قبل الأمم المتحدة أيضًا.

ففي فبراير الماضي، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2564، واضعاً القيادي الحوثي، الذي يوصف بأنه عضو نافذ في جناح "الصقور" المتطرف الذي يقرر السواد الأعظم من نشاطات الميليشيات، على قائمة العقوبات، لانتهاجه سياسة التخويف والاستغلال، والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي واغتصاب النساء، كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في ديسمبر 2020 عقوبات عليه إلى جانب قيادات حوثية أخرى بتهمة التورط بتعذيب مدنيين.

يذكر أن اسم "سلطان زابن"، المتحدر من "رازح" بمحافظة صعدة، تكرّر مرارًا ضمن تقارير حقوقية عن أعمال اعتقال وتعذيب طالت يمنيات معتقلات في سجون سرية، بعد تعيينه مديرًا للبحث الجنائي في العاصمة اليمنية، كما أفيد عن تورطه في اختطاف وإخفاء النساء في عدة مبانٍ مدنية حوّلتها الميليشيات إلى معتقلات وسجون سرية، بحسب ما أكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار.