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شرطة المدينة تطيح بسبعة مقيمين ومخالف ارتكبوا جرائم سرقة عدة

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (6) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة (32) بطارية من (7) مواقع لأبراج الاتصالات، ووُجد بحوزتهم (20) منها.

وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة المدينة تطيح بسبعة مقيمين ومخالف ارتكبوا جرائم سرقة عدة
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (6) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة (32) بطارية من (7) مواقع لأبراج الاتصالات، ووُجد بحوزتهم (20) منها.

وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
10:15 PM

شرطة المدينة تطيح بسبعة مقيمين ومخالف ارتكبوا جرائم سرقة عدة

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (6) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة (32) بطارية من (7) مواقع لأبراج الاتصالات، ووُجد بحوزتهم (20) منها.

وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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