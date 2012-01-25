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العراق.. "الكاظمي" يقيل مدير الاستخبارات على خلفية انفجار بغداد

عيّن "حميد راهي" بدلاً منه

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أمراً بإعفاء مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية عبدالكريم فاضل حسين البصري، الملقب بـ"أبوعلي البصري"، وتكليف حميد رشيد فليح راهي، بالمنصب إضافة إلى مهامه بمهام مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية المسماة "خلية الصقور".

وأمر "الكاظمي" بأن ترتبط خلية "خلية الصقور" عملياتياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإدارياً بوزير الداخلية، وفقاً لـ"الحرة".

وتأتي هذه التغييرات نتيجة للانفجار الذي شهدته ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، السبت الماضي الذي أدى إلى مصرع وإصابة العشرات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق.. "الكاظمي" يقيل مدير الاستخبارات على خلفية انفجار بغداد
سبق

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أمراً بإعفاء مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية عبدالكريم فاضل حسين البصري، الملقب بـ"أبوعلي البصري"، وتكليف حميد رشيد فليح راهي، بالمنصب إضافة إلى مهامه بمهام مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية المسماة "خلية الصقور".

وأمر "الكاظمي" بأن ترتبط خلية "خلية الصقور" عملياتياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإدارياً بوزير الداخلية، وفقاً لـ"الحرة".

وتأتي هذه التغييرات نتيجة للانفجار الذي شهدته ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، السبت الماضي الذي أدى إلى مصرع وإصابة العشرات.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
05:45 PM

العراق.. "الكاظمي" يقيل مدير الاستخبارات على خلفية انفجار بغداد

عيّن "حميد راهي" بدلاً منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أمراً بإعفاء مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية عبدالكريم فاضل حسين البصري، الملقب بـ"أبوعلي البصري"، وتكليف حميد رشيد فليح راهي، بالمنصب إضافة إلى مهامه بمهام مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية المسماة "خلية الصقور".

وأمر "الكاظمي" بأن ترتبط خلية "خلية الصقور" عملياتياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإدارياً بوزير الداخلية، وفقاً لـ"الحرة".

وتأتي هذه التغييرات نتيجة للانفجار الذي شهدته ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، السبت الماضي الذي أدى إلى مصرع وإصابة العشرات.

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