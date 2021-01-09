سجلت أسعار النفط اليوم، أعلى مستوى لها خلال 11 شهراً. وصعد خام برنت 1.04 دولار، أو ما يعادل 1.9 بالمئة، إلى 55.42 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتاً، أو 1.6 بالمئة، إلى 51.65 دولاراً.

أسعار النفط تسجل أعلى مستوى لها خلال 11 شهراً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-09 سجلت أسعار النفط اليوم، أعلى مستوى لها خلال 11 شهراً.



وصعد خام برنت 1.04 دولار، أو ما يعادل 1.9 بالمئة، إلى 55.42 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتاً، أو 1.6 بالمئة، إلى 51.65 دولاراً.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442 12:49 AM

أسعار النفط تسجل أعلى مستوى لها خلال 11 شهراً خام برنت وصل إلى 55.42 دولاراً





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سجلت أسعار النفط اليوم، أعلى مستوى لها خلال 11 شهراً.



وصعد خام برنت 1.04 دولار، أو ما يعادل 1.9 بالمئة، إلى 55.42 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتاً، أو 1.6 بالمئة، إلى 51.65 دولاراً.