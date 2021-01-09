سجلت أسعار النفط اليوم، أعلى مستوى لها خلال 11 شهراً.
وصعد خام برنت 1.04 دولار، أو ما يعادل 1.9 بالمئة، إلى 55.42 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتاً، أو 1.6 بالمئة، إلى 51.65 دولاراً.
أسعار النفط تسجل أعلى مستوى لها خلال 11 شهراً
خام برنت وصل إلى 55.42 دولاراً
سجلت أسعار النفط اليوم، أعلى مستوى لها خلال 11 شهراً.
وصعد خام برنت 1.04 دولار، أو ما يعادل 1.9 بالمئة، إلى 55.42 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتاً، أو 1.6 بالمئة، إلى 51.65 دولاراً.
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أسعار النفط تسجل أعلى مستوى لها خلال 11 شهراًوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-09
سجلت أسعار النفط اليوم، أعلى مستوى لها خلال 11 شهراً.
09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
12:49 AM
أسعار النفط تسجل أعلى مستوى لها خلال 11 شهراً
خام برنت وصل إلى 55.42 دولاراً
سجلت أسعار النفط اليوم، أعلى مستوى لها خلال 11 شهراً.
وصعد خام برنت 1.04 دولار، أو ما يعادل 1.9 بالمئة، إلى 55.42 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتاً، أو 1.6 بالمئة، إلى 51.65 دولاراً.
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