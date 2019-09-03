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330 ألف ريال تُودعها "إنسان الأفلاج" في حسابات مستفيديها

سدّدت إيجارات ودفعت قيمة خدمات .. و"الرميح" يشكر الداعمين

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"؛ فرع محافظة الأفلاج، أكثر من 330 ألف ريال في حسابات المستفيدين شملت التغذية لشهر سبتمبر، وتسديد إيجار، وتأثيث، وغيرها.

تفصيلاً، أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"؛ فرع محافظة الأفلاج، تغذية حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وعددهم ٨٧٦ لشهر سبتمبر من عام ٢٠١٩ بمبلغ ٢٦٢٨٠٠ ريال، وتشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية وكذلك تغذية بطاقات العثيم مواد غذائية، فيما تمّ هذا الشهر تسديد قيمة إيجارات بمبلغ ٢١٥٠٠ ريال لأربع أسر ودفع خدمات أخرى (أثاث - كهرباء وماء- حرائق-رعاية صحية) بمبلغ ٤٧٧٢٠ ريالاً؛ استفاد منها ٣٦ من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

من جهته، شكر مدير الجمعية؛ فرع الأفلاج، ناجي بن حمدان الرميح؛ كل مَن دعم وبذل وقدّم المساعدة للأسر المستفيدة وسعى لسد احتياجاتهم، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يجعل ما قدّموه في ميزان الحسنات ورفعة في الدرجات.

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330 ألف ريال تُودعها "إنسان الأفلاج" في حسابات مستفيديها
سبق

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"؛ فرع محافظة الأفلاج، أكثر من 330 ألف ريال في حسابات المستفيدين شملت التغذية لشهر سبتمبر، وتسديد إيجار، وتأثيث، وغيرها.

تفصيلاً، أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"؛ فرع محافظة الأفلاج، تغذية حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وعددهم ٨٧٦ لشهر سبتمبر من عام ٢٠١٩ بمبلغ ٢٦٢٨٠٠ ريال، وتشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية وكذلك تغذية بطاقات العثيم مواد غذائية، فيما تمّ هذا الشهر تسديد قيمة إيجارات بمبلغ ٢١٥٠٠ ريال لأربع أسر ودفع خدمات أخرى (أثاث - كهرباء وماء- حرائق-رعاية صحية) بمبلغ ٤٧٧٢٠ ريالاً؛ استفاد منها ٣٦ من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

من جهته، شكر مدير الجمعية؛ فرع الأفلاج، ناجي بن حمدان الرميح؛ كل مَن دعم وبذل وقدّم المساعدة للأسر المستفيدة وسعى لسد احتياجاتهم، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يجعل ما قدّموه في ميزان الحسنات ورفعة في الدرجات.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
10:04 AM

330 ألف ريال تُودعها "إنسان الأفلاج" في حسابات مستفيديها

سدّدت إيجارات ودفعت قيمة خدمات .. و"الرميح" يشكر الداعمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"؛ فرع محافظة الأفلاج، أكثر من 330 ألف ريال في حسابات المستفيدين شملت التغذية لشهر سبتمبر، وتسديد إيجار، وتأثيث، وغيرها.

تفصيلاً، أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"؛ فرع محافظة الأفلاج، تغذية حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وعددهم ٨٧٦ لشهر سبتمبر من عام ٢٠١٩ بمبلغ ٢٦٢٨٠٠ ريال، وتشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية وكذلك تغذية بطاقات العثيم مواد غذائية، فيما تمّ هذا الشهر تسديد قيمة إيجارات بمبلغ ٢١٥٠٠ ريال لأربع أسر ودفع خدمات أخرى (أثاث - كهرباء وماء- حرائق-رعاية صحية) بمبلغ ٤٧٧٢٠ ريالاً؛ استفاد منها ٣٦ من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

من جهته، شكر مدير الجمعية؛ فرع الأفلاج، ناجي بن حمدان الرميح؛ كل مَن دعم وبذل وقدّم المساعدة للأسر المستفيدة وسعى لسد احتياجاتهم، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يجعل ما قدّموه في ميزان الحسنات ورفعة في الدرجات.

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