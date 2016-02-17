مدينة سعودية الأولى كأكثر المدن أماناً للنساء المسافرات بمفردهن

وفق دراسة لشركة "InsureMyTrip" لتأمين السفر بالمملكة المتحدة

احتلت مدينة سعودية المركز الأول عالمياً من بين أكثر المدن أماناً للمسافرين بمفردهم، فيما حلت العاصمة الفرنسية من بين أقل المدن اماناً في تصنيف "آمن المدن للسفر للنساء بمفردهن" .

وكشفت دراسة شركة "InsureMyTrip" وهي شركة تأمين للسفر مقرها المملكة المتحدة، أن المدينة المنورة أكثر المدن أماناً في العالم للنساء المسافرات بمفردهن لانخفاض معدل الجريمة للغاية.

ووضع التصنيف 10 مؤشرات مثل الشعور بالأمان أثناء السير ليلاً للنساء بمفردهن إلى جانب انخفاض الجريمة وتقديم المساعدة والاحترام، فيما جاءت جوهانسبرج أحد أكبر مدن جنوب إفريقيا في المركز الأخير كأقل المدن أماناً.

أكثر 5 مدن أماناً للمسافرات بمفردهن:

1- المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية - 10 من 10

2- شيانغ ماي - تايلاند - 9.06 من 10

3- دبي - الإمارات العربية المتحدة - 9.04 من 10

4- كيوتو - اليابان - 9.02 من 10

5- ماكاو - الصين - 8.75 من اصل 10

المدن الخمس الأقل أماناً للمسافرات بمفردهن:

1- جوهانسبرج - جنوب إفريقيا - 0 من 10

2- كوالالمبور - ماليزيا - 2.98 من 10

3- دلهي - الهند - 3.39 من 10

4- جاكرتا - إندونيسيا - 3.47 من 10

5- باريس - فرنسا - 3.78 من 10