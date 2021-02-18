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منح 23 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

وهذه أسماء المتبرعين والمتبرعات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 23 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء أكان العضو من حيّ أو من متوفى دماغيًا.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: عبدالله الفزيع، مشعل المطيري، سعيد القحطاني، علي الهاجري، يحيى حريصي، سعيد الشهراني، عبدالعزيز الربيعي، محمد الشمري، أيمن خلاف، سعيد الغامدي، غدى أنصاري، سلطان القحطاني، طلال القرني، نوف العطوي، خلود القحطاني، منصور اليامي، سمير الأسمري، سعود الزيد، كاتب الشمري، بداح آل حسين، مسعود العرجاني، حمود السهلي، ليلى السلامي.

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منح 23 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
سبق

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 23 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء أكان العضو من حيّ أو من متوفى دماغيًا.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: عبدالله الفزيع، مشعل المطيري، سعيد القحطاني، علي الهاجري، يحيى حريصي، سعيد الشهراني، عبدالعزيز الربيعي، محمد الشمري، أيمن خلاف، سعيد الغامدي، غدى أنصاري، سلطان القحطاني، طلال القرني، نوف العطوي، خلود القحطاني، منصور اليامي، سمير الأسمري، سعود الزيد، كاتب الشمري، بداح آل حسين، مسعود العرجاني، حمود السهلي، ليلى السلامي.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
06:49 PM

منح 23 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

وهذه أسماء المتبرعين والمتبرعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 23 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء أكان العضو من حيّ أو من متوفى دماغيًا.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: عبدالله الفزيع، مشعل المطيري، سعيد القحطاني، علي الهاجري، يحيى حريصي، سعيد الشهراني، عبدالعزيز الربيعي، محمد الشمري، أيمن خلاف، سعيد الغامدي، غدى أنصاري، سلطان القحطاني، طلال القرني، نوف العطوي، خلود القحطاني، منصور اليامي، سمير الأسمري، سعود الزيد، كاتب الشمري، بداح آل حسين، مسعود العرجاني، حمود السهلي، ليلى السلامي.

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