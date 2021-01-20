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"عبد الله العثيم" يقيم حفل عشاء للسفيرين السوداني والبوسني

أكد الحضور على أهمية دعم العلاقات والتواصل بين الشعوب

أقام عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة وأولاده؛ حفل عشاء بداره بالرياض لكل من: سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية السفير عادل بشير حسن بشير، وسفير دولة البوسنة والهرسك السفير محمد يوسيتش.

وتفصيلًا: شرف الحفل بالحضور السفير البوسني السابق بالمملكة رزام تشوليتش، ومن السفارة السودانية بالرياض السفير محمد إسماعيل العوض نائب رئيس البعثة، والمستشار العميد عبد الرحمن الحاج محمد، والمستشار زهور حسن سيد أحمد، وعدد من الضيوف.

ودارت أحاديث ودية بين الحاضرين تركزت حول أهمية التواصل بين الشعوب ودعم وتعزيز العلاقات الأخوية في كافة المجالات.

وفي الختام قدم السفيران والحضور أسمى آيات الشكر والامتنان للعثيم وأولاده على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة والاستقبال.

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"عبد الله العثيم" يقيم حفل عشاء للسفيرين السوداني والبوسني
سبق

أقام عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة وأولاده؛ حفل عشاء بداره بالرياض لكل من: سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية السفير عادل بشير حسن بشير، وسفير دولة البوسنة والهرسك السفير محمد يوسيتش.

وتفصيلًا: شرف الحفل بالحضور السفير البوسني السابق بالمملكة رزام تشوليتش، ومن السفارة السودانية بالرياض السفير محمد إسماعيل العوض نائب رئيس البعثة، والمستشار العميد عبد الرحمن الحاج محمد، والمستشار زهور حسن سيد أحمد، وعدد من الضيوف.

ودارت أحاديث ودية بين الحاضرين تركزت حول أهمية التواصل بين الشعوب ودعم وتعزيز العلاقات الأخوية في كافة المجالات.

وفي الختام قدم السفيران والحضور أسمى آيات الشكر والامتنان للعثيم وأولاده على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة والاستقبال.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
08:37 PM

"عبد الله العثيم" يقيم حفل عشاء للسفيرين السوداني والبوسني

أكد الحضور على أهمية دعم العلاقات والتواصل بين الشعوب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة وأولاده؛ حفل عشاء بداره بالرياض لكل من: سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية السفير عادل بشير حسن بشير، وسفير دولة البوسنة والهرسك السفير محمد يوسيتش.

وتفصيلًا: شرف الحفل بالحضور السفير البوسني السابق بالمملكة رزام تشوليتش، ومن السفارة السودانية بالرياض السفير محمد إسماعيل العوض نائب رئيس البعثة، والمستشار العميد عبد الرحمن الحاج محمد، والمستشار زهور حسن سيد أحمد، وعدد من الضيوف.

ودارت أحاديث ودية بين الحاضرين تركزت حول أهمية التواصل بين الشعوب ودعم وتعزيز العلاقات الأخوية في كافة المجالات.

وفي الختام قدم السفيران والحضور أسمى آيات الشكر والامتنان للعثيم وأولاده على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة والاستقبال.

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