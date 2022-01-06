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مروراً بـ52 دولة.. أصغر امرأة تقوم برحلة طيران انفرادي حول العالم تهبط في الرياض

البلجيكية "رذرفورد" تستهدف تشجيع الفتيات على دراسة العلوم والهندسة والطيران

هبطت البلجيكية المغامرة كابتن طيار "زارا رذرفورد"، في مطار الملك خالد الدولي، بالرياض، اليوم، بطائرتها (شارك) خفيفة الوزن، التي تعد أصغر طيار "امرأة" تقوم برحلة طيران انفرادي حول العالم مروراً بـ52 دولة من ضمنها المملكة كأحد نقاط التوقف.

وتأتي مشاركة البلجيكية "رذرفورد" في هذه الرحلة لتشجيع الفتيات والنساء على دراسة العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، فضلاً عن إثارة اهتمام الفتيات بالطيران.

وتهدف المملكة من خلال استضافتها بالتنسيق مع نادي الطيران السعودي، وبالتعاون مع هيئة الطيران المدني، وشركة مطارات الرياض، إلى تسليط الضوء على دور المرأة في قطاع الطيران وعلى وجه الخصوص تمكين المرأة السعودية في مجال الطيران بالمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 إيماناً بدورها الريادي بتطوير وتعزيز صناعة الطيران في عدة مجالات.

ولدى وصولها إلى الرياض قادمةً من دولة الإمارات العربية المتحدة، كان في استقبالها سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور وعدد من مسؤولي شركة مطارات الرياض ونادي الطيران السعودي.

وعبرت كابتن طيار "زارا رذرفورد" خلال حفل الاستقبال المعد بتلك المناسبة عن سعادتها بوصولها إلى مدينة الرياض، وقالت: "لقد تجاوزت الرحلة كل توقعاتي، ومنحتني لحظات لا تنسى، وتحديات هائلة، واستمتعت بالمنظر الرائع عند التحليق فوق المملكة، وكانت كل لحظة مررت بها بمثابة تجربة استثنائية".

وأضافت أنها تسعى لأن تكون أصغر امرأة في العالم تحلق منفردة حول العالم وتسجل رقماً قياسياً في كتاب غينيس للأرقام القياسية، بالإضافة إلى تشجيع الفتيات والنساء على تحقيق أحلامهن بمثل هذه الرحلة، وإلهامهن للالتحاق بمهن في العلوم والطيران.

وكانت الكابتن المحترفة انطلقت في هذه الرحلة الشجاعة في شهر أغسطس 2021 من مطار كورتريك - ويفلجيم الدولي غرب بلجيكا، واضعة نصب أعينها هدفها بالتحليق لمسافة 32 ألف ميل عبر خمس قارات مروراً بـ52 بلداً منها المملكة العربية السعودية.

وتحلق "روذرفورد" على متن طائرة من أسرع الطائرات خفيفة الوزن في العالم من طراز "شارك ألترالايت"، وهي أسرع طائرة خفيفة في العالم ذات محرك واحد وخفيفة الجناح بمقعدين، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة.

وحصلت الرحالة "زارا رذرفورد" البالغة من العمر 19 عاماً، على رخصة طيران خاصة من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمملكة المتحدة في 18 أغسطس 2021م، وبدأت رحلتها باستخدام طائرة صغيرة (شارك) محاولة التحليق منفردة حول العالم، وإذا نجحت في هذه الرحلة، فستكون أصغر امرأة في العالم تنجز هذا، وستحمل رقماً قياسياً في كتاب غينيس للأرقام القياسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مروراً بـ52 دولة.. أصغر امرأة تقوم برحلة طيران انفرادي حول العالم تهبط في الرياض
سبق

هبطت البلجيكية المغامرة كابتن طيار "زارا رذرفورد"، في مطار الملك خالد الدولي، بالرياض، اليوم، بطائرتها (شارك) خفيفة الوزن، التي تعد أصغر طيار "امرأة" تقوم برحلة طيران انفرادي حول العالم مروراً بـ52 دولة من ضمنها المملكة كأحد نقاط التوقف.

وتأتي مشاركة البلجيكية "رذرفورد" في هذه الرحلة لتشجيع الفتيات والنساء على دراسة العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، فضلاً عن إثارة اهتمام الفتيات بالطيران.

وتهدف المملكة من خلال استضافتها بالتنسيق مع نادي الطيران السعودي، وبالتعاون مع هيئة الطيران المدني، وشركة مطارات الرياض، إلى تسليط الضوء على دور المرأة في قطاع الطيران وعلى وجه الخصوص تمكين المرأة السعودية في مجال الطيران بالمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 إيماناً بدورها الريادي بتطوير وتعزيز صناعة الطيران في عدة مجالات.

ولدى وصولها إلى الرياض قادمةً من دولة الإمارات العربية المتحدة، كان في استقبالها سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور وعدد من مسؤولي شركة مطارات الرياض ونادي الطيران السعودي.

وعبرت كابتن طيار "زارا رذرفورد" خلال حفل الاستقبال المعد بتلك المناسبة عن سعادتها بوصولها إلى مدينة الرياض، وقالت: "لقد تجاوزت الرحلة كل توقعاتي، ومنحتني لحظات لا تنسى، وتحديات هائلة، واستمتعت بالمنظر الرائع عند التحليق فوق المملكة، وكانت كل لحظة مررت بها بمثابة تجربة استثنائية".

وأضافت أنها تسعى لأن تكون أصغر امرأة في العالم تحلق منفردة حول العالم وتسجل رقماً قياسياً في كتاب غينيس للأرقام القياسية، بالإضافة إلى تشجيع الفتيات والنساء على تحقيق أحلامهن بمثل هذه الرحلة، وإلهامهن للالتحاق بمهن في العلوم والطيران.

وكانت الكابتن المحترفة انطلقت في هذه الرحلة الشجاعة في شهر أغسطس 2021 من مطار كورتريك - ويفلجيم الدولي غرب بلجيكا، واضعة نصب أعينها هدفها بالتحليق لمسافة 32 ألف ميل عبر خمس قارات مروراً بـ52 بلداً منها المملكة العربية السعودية.

وتحلق "روذرفورد" على متن طائرة من أسرع الطائرات خفيفة الوزن في العالم من طراز "شارك ألترالايت"، وهي أسرع طائرة خفيفة في العالم ذات محرك واحد وخفيفة الجناح بمقعدين، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة.

وحصلت الرحالة "زارا رذرفورد" البالغة من العمر 19 عاماً، على رخصة طيران خاصة من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمملكة المتحدة في 18 أغسطس 2021م، وبدأت رحلتها باستخدام طائرة صغيرة (شارك) محاولة التحليق منفردة حول العالم، وإذا نجحت في هذه الرحلة، فستكون أصغر امرأة في العالم تنجز هذا، وستحمل رقماً قياسياً في كتاب غينيس للأرقام القياسية.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
11:37 PM

مروراً بـ52 دولة.. أصغر امرأة تقوم برحلة طيران انفرادي حول العالم تهبط في الرياض

البلجيكية "رذرفورد" تستهدف تشجيع الفتيات على دراسة العلوم والهندسة والطيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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هبطت البلجيكية المغامرة كابتن طيار "زارا رذرفورد"، في مطار الملك خالد الدولي، بالرياض، اليوم، بطائرتها (شارك) خفيفة الوزن، التي تعد أصغر طيار "امرأة" تقوم برحلة طيران انفرادي حول العالم مروراً بـ52 دولة من ضمنها المملكة كأحد نقاط التوقف.

وتأتي مشاركة البلجيكية "رذرفورد" في هذه الرحلة لتشجيع الفتيات والنساء على دراسة العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، فضلاً عن إثارة اهتمام الفتيات بالطيران.

وتهدف المملكة من خلال استضافتها بالتنسيق مع نادي الطيران السعودي، وبالتعاون مع هيئة الطيران المدني، وشركة مطارات الرياض، إلى تسليط الضوء على دور المرأة في قطاع الطيران وعلى وجه الخصوص تمكين المرأة السعودية في مجال الطيران بالمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 إيماناً بدورها الريادي بتطوير وتعزيز صناعة الطيران في عدة مجالات.

ولدى وصولها إلى الرياض قادمةً من دولة الإمارات العربية المتحدة، كان في استقبالها سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور وعدد من مسؤولي شركة مطارات الرياض ونادي الطيران السعودي.

وعبرت كابتن طيار "زارا رذرفورد" خلال حفل الاستقبال المعد بتلك المناسبة عن سعادتها بوصولها إلى مدينة الرياض، وقالت: "لقد تجاوزت الرحلة كل توقعاتي، ومنحتني لحظات لا تنسى، وتحديات هائلة، واستمتعت بالمنظر الرائع عند التحليق فوق المملكة، وكانت كل لحظة مررت بها بمثابة تجربة استثنائية".

وأضافت أنها تسعى لأن تكون أصغر امرأة في العالم تحلق منفردة حول العالم وتسجل رقماً قياسياً في كتاب غينيس للأرقام القياسية، بالإضافة إلى تشجيع الفتيات والنساء على تحقيق أحلامهن بمثل هذه الرحلة، وإلهامهن للالتحاق بمهن في العلوم والطيران.

وكانت الكابتن المحترفة انطلقت في هذه الرحلة الشجاعة في شهر أغسطس 2021 من مطار كورتريك - ويفلجيم الدولي غرب بلجيكا، واضعة نصب أعينها هدفها بالتحليق لمسافة 32 ألف ميل عبر خمس قارات مروراً بـ52 بلداً منها المملكة العربية السعودية.

وتحلق "روذرفورد" على متن طائرة من أسرع الطائرات خفيفة الوزن في العالم من طراز "شارك ألترالايت"، وهي أسرع طائرة خفيفة في العالم ذات محرك واحد وخفيفة الجناح بمقعدين، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة.

وحصلت الرحالة "زارا رذرفورد" البالغة من العمر 19 عاماً، على رخصة طيران خاصة من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمملكة المتحدة في 18 أغسطس 2021م، وبدأت رحلتها باستخدام طائرة صغيرة (شارك) محاولة التحليق منفردة حول العالم، وإذا نجحت في هذه الرحلة، فستكون أصغر امرأة في العالم تنجز هذا، وستحمل رقماً قياسياً في كتاب غينيس للأرقام القياسية.

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