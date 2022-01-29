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هداف الدوري لاعب الشباب "إيغالو".. ينتقل للهلال

ظفر نادي الهلال، اليوم السبت، بخدمات لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب المحترف النيجيري "إيغالو".

ووافق مجلس إدارة الشباب على العرض المقدم من نادي الهلال لشراء عقد "إيغالو"، خلال فترة "الميركاتو الشتوي" الحالية، مقدمة الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع النادي .

يذكر أن "إيغالو" يتصدر قائمة الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نهاية الجولة 18 برصيد 12 هدفًا .

الشباب الهلال إيغالو الميركاتو الشتوي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هداف الدوري لاعب الشباب "إيغالو".. ينتقل للهلال
سبق

ظفر نادي الهلال، اليوم السبت، بخدمات لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب المحترف النيجيري "إيغالو".

ووافق مجلس إدارة الشباب على العرض المقدم من نادي الهلال لشراء عقد "إيغالو"، خلال فترة "الميركاتو الشتوي" الحالية، مقدمة الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع النادي .

يذكر أن "إيغالو" يتصدر قائمة الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نهاية الجولة 18 برصيد 12 هدفًا .

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
08:44 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:33 PM

هداف الدوري لاعب الشباب "إيغالو".. ينتقل للهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,891

ظفر نادي الهلال، اليوم السبت، بخدمات لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب المحترف النيجيري "إيغالو".

ووافق مجلس إدارة الشباب على العرض المقدم من نادي الهلال لشراء عقد "إيغالو"، خلال فترة "الميركاتو الشتوي" الحالية، مقدمة الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع النادي .

يذكر أن "إيغالو" يتصدر قائمة الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نهاية الجولة 18 برصيد 12 هدفًا .

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