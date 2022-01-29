هداف الدوري لاعب الشباب "إيغالو".. ينتقل للهلال

ظفر نادي الهلال، اليوم السبت، بخدمات لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب المحترف النيجيري "إيغالو".

ووافق مجلس إدارة الشباب على العرض المقدم من نادي الهلال لشراء عقد "إيغالو"، خلال فترة "الميركاتو الشتوي" الحالية، مقدمة الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع النادي .

يذكر أن "إيغالو" يتصدر قائمة الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نهاية الجولة 18 برصيد 12 هدفًا .