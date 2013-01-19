"العقاري": موافقة فورية لـ100 ألف مستفيد من قوائم الانتظار

يمثلون كامل مستهدفات الصندوق لـ2019.. القائمة تتقلص بنسبة 75%

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إصدار الموافقات الفورية لـ100 ألف مستفيد جديد من المسجلين على قوائم الانتظار يمثلون كامل مستهدفات الصندوق للعام 2019؛ لتتقلص بذلك القائمة بنسبة 75% تمهيداً للانتهاء من كامل قائمة الانتظار في نهاية عام 2020.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، أن صندوق التنمية العقارية على استعداد لاستقبال طلبات الدعم لكافة قائمة الـ100 ألف مستفيد؛ مستنداً إلى اكتمال وجاهزية الحلول التمويلية والخدمات لدى الصندوق والجهات التمويلية المشاركة.

وأضاف "العمودي" أن من الخدمات والحلول التمويلية التي ساهمت في تقليص القوائم: خدمة "عجلها"، وخدمة "المستشار العقاري" التي رفعت عقود المستفيدين في الربع الرابع من 2018 بنسبة 8% من إجمالي العقود التمويلية التي تم توقيعها.

وحول تحقيق مستهدفات السنة الجديدة (2019)، أشار "العمودي" إلى أن صندوق التنمية العقارية سيستمر في العمل على المحاور الرئيسية التي مكّنت الصندوق من تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال عام 2018؛ مؤكداً مواصلة الصندوق لجهوده في الحملات التفاعلية لزيادة تعريف المستفيدين بمنتجات الصندوق وممكناتها.

وختم "العمودي" حديثه عن الفروع الذكية للصندوق العقاري بالقول: "إن العام الجاري 2019م سيشهد المزيد من العمل لتأهيل فروع الصندوق في مختلف مدن المملكة للتحول إلى فروع ذكية، بعد أن افتتح الفرع الذكي الأول في مدينة الرياض".